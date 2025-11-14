Đề xuất nơi đặt trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng trong tháng 11-2025 14/11/2025 15:07

(PLO)- Một trong các tiêu chí của trung tâm hành chính mới là phải có giao thông thuận lợi kết nối Lâm Đồng với các trung tâm, các tuyến giao thông của quốc gia.

Ngày 14-11, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gởi Sở Xây dựng về việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí đặt Trung tâm phải nhiều tiềm năng, dư địa và kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 11-10-2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23-10-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 1) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; liên quan đến nội dung về Trung Tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Lưu ý vị trí có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị; có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11-2025.