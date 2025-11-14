Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chạy đua đưa Đà Lạt gần hơn với TP.HCM 14/11/2025 09:56

Ngày 14-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) số 1 tỉnh Lâm Đồng đã công bố báo cáo giám sát về tiến độ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khẳng định sự quyết tâm cao độ của địa phương trong việc hoàn thành tuyến giao thông huyết mạch này.

Khởi công cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương vào tháng 6-2025. Ảnh VÕ TÙNG.

Với tổng chiều dài khoảng 73,62 km, tuyến cao tốc này được xem là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện trục cao tốc từ TP.HCM lên các tỉnh Tây Nguyên. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư khoảng 17.718 tỉ đồng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên.

Dự án sẽ kết nối trực tiếp các khu vực kinh tế trọng điểm của Lâm Đồng là Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và Liên Khương – cửa ngõ của Đà Lạt.

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt sẽ được rút ngắn đáng kể, phá vỡ nút thắt giao thông hiện hữu thường ùn tắc trên Quốc lộ 20.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương.

Tuyến cao tốc 4 làn xe này (tốc độ khai thác 80 km/h) sẽ tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch và thương mại của địa phương. Việc vận chuyển nông sản, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị cao của Lâm Đồng, sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh.

Dự án là minh chứng cho sự thành công của mô hình đối tác công tư với sự tham gia của các nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA GROUP là đại diện). Với tỉ lệ vốn nhà đầu tư huy động chiếm đến 56,2% (9.957 tỉ đồng) và thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 19 năm 10 tháng.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành cao tốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác giải phóng mặt bằng đang được Lâm Đồng triển khai với tốc độ cao.

Cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương sẽ rút ngắn đáng kể thời gian từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Tính đến hết ngày 10-11-2025, công tác kiểm đếm hiện trạng đã đạt được 97,84% (2.409/2.462 hồ sơ). UBND tỉnh đang khẩn trương xây dựng mới và sử dụng các khu tái định cư hiện có để sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Trong hai tháng cuối năm 2025, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ trong tháng 7-2026 để bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp dự án.

“Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo triển khai, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để bàn giao từng phần theo tiến độ thi công cho Nhà đầu tư và hoàn thành trong tháng 7-2026. Dự án đã khởi công (29-6-2025) và hoàn thành mục tiêu đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp.

Riêng phân kỳ giai đoạn 1: Quy mô 4 làn xe, tốc độ khai thác 80 km/h, khoảng 4-5km bố trí một vị trí dừng xe khẩn cấp.

Cao tốc bố trí các hạng mục Trung tâm điều hành giao thông thông minh, trạm thu phí điện tử không dừng, trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát tải trọng xe... bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.