Lập quy hoạch điều chỉnh sân bay Thọ Xuân 08/01/2026 16:36

(PLO)- Sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa sẽ được điều chỉnh quy hoạch để cập nhật công suất, quy mô khai thác, phù hợp điều kiện kinh tế và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không phối hợp chặt với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch. Cục Hàng không có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng, giám sát công tác lập điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện sản phẩm tài trợ theo đúng quy định.

Cục Hàng không cũng được giao trao đổi với nhà tài trợ về kinh phí cắm mốc giới điều chỉnh quy hoạch, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, đại diện Cục Hàng không cho biết năm 2020, sân bay Thọ Xuân được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt là cảng hàng không cấp 4E, sân bay quân sự cấp I. Theo quy hoạch thời kỳ đến năm 2030, sân bay có khả năng tiếp nhận khoảng 5 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050, lượng hành khách tiếp nhận dự kiến khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Sân bay Thọ Xuân. Ảnh: T.TRUNG

Tiếp đó, năm 2025, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Theo quy hoạch này, sân bay Thọ Xuân tiếp tục được xác định là sân bay cấp 4E trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm.

Sau khoảng 5 năm kể từ khi quy hoạch sân bay Thọ Xuân được phê duyệt, đến nay nhiều điều kiện kinh tế và chiến lược phát triển đã có sự thay đổi. Do đó, việc đánh giá lại và cập nhật hồ sơ quy hoạch là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng, tạo động lực phát triển cho địa phương và khu vực.

Theo Cục Hàng không, việc rà soát, cập nhật các yếu tố mới ảnh hưởng đến nhu cầu khai thác và điều chỉnh quy hoạch sân bay Thọ Xuân là yêu cầu cấp thiết. Mục tiêu là xây dựng phương án quy hoạch tổng thể cảng hàng không đồng bộ, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và vùng phụ cận.

Hướng quy hoạch điều chỉnh sân bay Thọ Xuân được xác định trong phạm vi khoảng hơn 1.092 ha đất và khu vực lân cận. Quá trình lập quy hoạch sẽ xác định rõ tính chất, vai trò, quy mô của cảng hàng không; các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất cho thời kỳ quy hoạch và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thêm vào đó, quy hoạch cũng sẽ xem xét phương án tổ chức vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác sân bay; nghiên cứu thiết lập phương thức bay cho cảng hàng không trong trường hợp quy hoạch xây dựng khu bay mới.

Trên cơ sở đó, cơ quan lập quy hoạch sẽ ước toán tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển của Cảng hàng không Thọ Xuân, đồng thời đề xuất phân kỳ tổng quát các giai đoạn phát triển phù hợp.