Kịp thời dập tắt đám cháy trong khu dân cư ở TP Cần Thơ 09/01/2026 22:38

(PLO)- 1 căn nhà tiền chế lợp mái lá ở khu dân cư Hưng Phú, TP Cần Thơ bất ngờ bốc cháy dữ dội tối 9-1, khói lửa bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi phần lớn công trình.

Hơn 19 giờ 30 ngày 9-1, 1 vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà tiền chế rộng hơn 100 m², lợp mái lá, nằm trên đường số 13 trong khu dân cư đô thị mới Hưng Phú (khu dân cư Công ty 8), TP Cần Thơ.

Cháy nhà trong khu dân cư ở TP Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà từng được sử dụng kinh doanh quán cà phê, có gác lửng. Do công trình được làm bằng vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, khói lửa bốc cao hàng chục mét, khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ đã điều động các xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an địa phương và lực lượng dân quân tự vệ triển khai công tác dập lửa.

Đám cháy lớn trong khu dân cư Công ty 8 ở TP Cần Thơ

Đám cháy được dập tắt và không có thiệt hại về người

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn tàn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần lớn ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Người dân địa phương cho biết, căn nhà này trước đây dùng để kinh doanh quán cà phê nhưng thời gian gần đây đã đóng cửa, không có người trông coi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.