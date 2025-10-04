Cần Thơ: Giả định cháy do dư chấn động đất, gần 600 người thực tập chữa cháy quy mô lớn 04/10/2025 16:25

(PLO)- Tình huống giả định cháy nổ do dư chấn động đất tại Công ty TKG Taekwang Cần Thơ, lực lượng chức năng huy động gần 600 người tham gia thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 4-10, Công an TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2025 tại Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ. Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP, Trưởng Ban chỉ huy thực tập phương án, dự và chỉ đạo buổi thực tập.

Đây là phương án quy mô cấp thành phố, huy động 16 đơn vị, 61 phương tiện và gần 600 người tham gia.

Đại tá Lê Đức Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban chỉ huy thực tập phương án phát biểu khai mạc.

Thượng tá Phạm Quách Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố báo cáo công tác chuẩn bị thực tập.

Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng dư chấn từ trận động đất 8,0 độ Richter (tâm chấn cách khoảng 500km), một phần Xưởng 3 Công ty bị sập, hệ thống điện chạm chập gây cháy.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 400 công nhân đang làm việc.

Có 20 người bị mắc kẹt, 5 thành viên đội PCCC cơ sở bị ngạt khói, ngất xỉu khi làm nhiệm vụ. Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và báo ngay cho Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Cần Thơ.

Lực lượng PCCC cơ sở lập tức triển khai cứu người, khống chế đám cháy và báo cho Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Cần Thơ. Ngay sau đó, các lực lượng được huy động theo ba giai đoạn: lực lượng PCCC cơ sở xử lý ban đầu; Công an TP huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ; UBND TP điều động thêm lực lượng tăng cường, phối hợp dập lửa và cứu nạn.

Buổi thực tập chữa cháy diễn ra an toàn, đúng quy trình, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Đức Bảy nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các lực lượng thường xuyên rèn luyện, chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực tập.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an TP tặng giấy khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia thực tập.

Buổi thực tập là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và CNCH 4-10, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.