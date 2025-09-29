Quảng Ngãi xảy ra nhiều trận động đất 29/09/2025 11:26

(PLO)- Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vừa ghi nhận trận động đất ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 29-9, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, vừa ghi nhận một trận động đất ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 54 phút 10 giây ngày 29-9. Tâm chấn ở vị trí có tọa độ 14.901°N – 108.187°E. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ lớn (M) = 3,6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là một trận động đất nhẹ, không gây rủi ro cho khu vực.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 9 đến nay, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận nhiều trận động đất liên tiếp với độ lớn dao động từ 2,8 đến 4,5 độ richter.

Bản đồ chấn tâm động đất ở xã Măng Bút.

Ngày 21-9, xảy ra động đất có độ lớn 3,3. Ngày 19-9, động đất có độ lớn 3,0. Ngày 17-9, động đất M = 3,0. Ngày 11-9, động đất M = 3,6.

Ngày 10-9, ghi nhận hai trận liên tiếp, trong đó có một trận đạt M = 4,5, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ngày 6-9, động đất M = 3,2.

Các trận động đất đều xảy ra ở độ sâu khoảng 8 km, tập trung quanh khu vực xã Măng Bút. TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, hiện Trung tâm đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chấn để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo nếu có bất thường.

Xã Măng Bút được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Nên, Đăk Ring và Măng Bút của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi Quảng Ngãi). Khu vực huyện Kon Plông trước đây thường xuyên xảy ra động đất, nguyên nhân được cho là do động đất kích thích, có liên quan từ quá trình tích nước hồ chứa.