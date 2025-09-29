Bão số 10 đang di chuyển sang Lào 29/09/2025 10:10

(PLO)- Lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 10 đang ở trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào.

Sáng 29-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão: Khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc; 104.5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Quá trình di chuyển, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ nay đến ngày 30-9, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La – Lào Cai, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa lớn với tổng mưa 100–200mm, có nơi >350mm.

Các nơi khác Bắc Bộ: 70–120mm, có nơi >200mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn (>200mm/3h).

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị đang lên; mực nước các sông ở khu vực Bắc Bộ có dao động.

Dự báo từ nay đến 1-10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ; lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.