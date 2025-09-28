Lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 đi qua 28/09/2025 07:19

(PLO)- Thủ tướng vừa giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở.

Tối 27-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 174 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Đà Nẵng trở ra); Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện cho biết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão số 10 đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Bão có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Dự báo vùng ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão số 10.

Tiếp theo Công điện số 173 ngày 26-9, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chỉ đạo tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn. Đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.

Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương quyết định việc hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Lực lượng phòng thủ dân sự xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) triển khai khơi thông các điểm ngập úng trước khi bão số 10 ảnh hưởng. Ảnh: HV

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

"Phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét", Thủ tướng yêu cầu.

Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ

Đối với Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo thẩm quyền, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn, sụt lún, sạt lở bất thường...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở...