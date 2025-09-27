Dự báo mới nhất: Bão số 10 hướng vào khu vực Hà Tĩnh – Quảng Bình (cũ) 27/09/2025 18:03

(PLO)- Theo dự báo mới nhất, bão số 10 sẽ hướng vào khu vực Hà Tĩnh – Quảng Bình (cũ) và từ chiều nay, khu vực TP Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở.

Chiều 27-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) vẫn đang đi rất nhanh về phía đất liền nước ta.

Lúc 16 giờ, tâm bão đang ở khoảng 15.4 độ Vĩ Bắc; 113.0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam.

Cường độ bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết trong vài giờ qua, cấu trúc mây và mắt bão bắt đầu hình thành rõ. Bão đang ở cường độ khá mạnh.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 10.

Một đặc điểm nổi bật, bão số 10 di chuyển rất nhanh, hiếm có, với tốc độ 30–35 km/h, có lúc lên tới 40 km/h, trong khi tốc độ trung bình của bão chỉ khoảng 10–15 km/h, thậm chí có bão chỉ đi 3–5 km/h.

Theo ông Lâm, trong khí tượng, những cơn bão đi chậm thường dễ tích tụ năng lượng, đổi hướng, hoặc biến đổi đặc tính. Nhưng với bão số 10 di chuyển nhanh, khả năng đổi hướng là tương đối thấp.

Vì vậy, phương án ban đầu bão có thể quặt lên Vịnh Bắc Bộ, đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng hiện không còn cao, vì khi đó bão vẫn còn ở phía đông Philippines.

"Phương án cao nhất hiện nay là bão hướng vào khu vực Hà Tĩnh – Quảng Bình cũ, đây là hai tỉnh trọng tâm. Hiện nay các phương án dự báo 24 giờ vẫn còn khá phân tán”, ông Lâm nói.

Một điểm đáng lưu ý, ông Lâm cho biết bão có hoàn lưu khá rộng. Do vậy, từ chiều nay, ảnh hưởng rìa ngoài cơn bão, các khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Mưa có thể tạm ngớt trong vài giờ tới nhưng sẽ mưa trở lại trong đêm. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở tại các tỉnh này ở mức cao, dù bão còn ở xa.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do bão có thể di chuyển dọc bờ biển từ Nam ra Bắc, vùng ảnh hưởng sẽ mở rộng dần.

Từ chiều tối nay, vùng biển từ Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn) có gió cấp 6, sau đó mở rộng ra phía Bắc. Tiếp đến là đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) sẽ có gió mạnh cấp 6, trong ngày mai có thể đạt cấp 8–9, vùng gần tâm bão có thể cấp 10–11. Sóng cao gần tâm bão 5–7 m; có nơi gió cấp 12–13.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai sẽ bắt đầu có mưa to, gió mạnh cấp 6–7; sau đó tăng lên cấp 8–9. Sóng cao 3–5 m. Các đảo như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Dấu, Cát Hải sẽ có gió mạnh dần từ sáng sớm mai.

Dự báo tác động của bão trên đất liền, về gió mạnh, từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ nay đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Thời điểm mưa to, gió mạnh nhất là đêm 28, rạng sáng ngày 29-9.