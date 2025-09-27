Quảng Trị: Mưa trắng trời, có nơi ngập sâu vì ảnh hưởng bão số 10
(PLO)- Do ảnh hưởng cơn bão số 10, mưa lớn từng cơn đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Trị khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng bị ngập úng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Do ảnh hưởng của bão số 10, những cơn mưa lớn xối xả diễn ra vào sáng ngày 27-9 khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng tại Quảng Trị bị ngập.
Theo ghi nhận của PV PLO, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà), đường Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên)... và một số đoạn đường ở phường Đông Hà nước ngập có nơi ngập đến nửa bánh xe.
Dòng người và phương tiện phải bì bõm di chuyển qua "biển nước". Nhiều xe máy bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ trong cơn mưa.