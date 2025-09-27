Quảng Trị: Mưa trắng trời, có nơi ngập sâu vì ảnh hưởng bão số 10 27/09/2025 11:14

(PLO)- Do ảnh hưởng cơn bão số 10, mưa lớn từng cơn đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Trị khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng bị ngập úng.

Do ảnh hưởng của bão số 10, những cơn mưa lớn xối xả diễn ra vào sáng ngày 27-9 khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng tại Quảng Trị bị ngập.

Clip: Mưa trắng trời, một số nơi ở Quảng Trị bị ngập do ảnh hưởng của bão số 10.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà), đường Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên)... và một số đoạn đường ở phường Đông Hà nước ngập có nơi ngập đến nửa bánh xe.

Dòng người và phương tiện phải bì bõm di chuyển qua "biển nước". Nhiều xe máy bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ trong cơn mưa.

Đoạn đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước chợ Đông Hà) bị ngập. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước ngập hơn nửa bánh xe máy, khiến nhiều phương tiện bị chết máy khi cố gắng vượt qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều xe ô tô gầm thấp chọn cách quay đầu vì đường ngập nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại đường Đặng Dung nước ngập sâu kéo dài. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người phải bỏ xe, lội bộ trên đường. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước ngập ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo dự báo, hồi 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến 4 giờ ngày 28-9, bão số 10 sẽ ở trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Đến 16 giờ cùng ngày, bão sẽ nằm trên vùng biển từ Hà Tĩnh - TP Huế, chỉ cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, sức gió không đổi. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự kiến đến 4 giờ sáng ngày 29-9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 3. Ảnh: NGUYỄN DO