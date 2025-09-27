Bão số 10 đi rất nhanh, đêm mai đổ bộ Nghệ An-Quảng Trị 27/09/2025 09:26

(PLO)- Dự báo khoảng sáng ngày 28-9, bão số 10 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và tối 28-9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, 27-9, tâm bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đang ở khoảng 14,1°N; 115,8°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15.

Sáng mai, bão số 10 vào vùng biển miền Trung

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng quốc gia, bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm.

Bão có phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi ở Philippines có ít nhất 4 người chết, hơn 433.000 người đã được di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo: Khoảng sáng ngày 28-9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm ngày 28-9 đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị. Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP.Huế.

“Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh. Bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Dự báo hướng di chuyển và cường độ của bão số 10.

Cảnh báo tác động

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Về nước dâng do bão: Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1,0-2,0m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo tác động của bão trên đất liền:

Về gió mạnh: Từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Về mưa lớn: Từ đêm ngày 27-9 đến 30-9, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Về lũ, từ ngày 28 đến 30-9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau:

Bắc Bộ: Sông Thao, sông Hoàng Long và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3; hồ Hòa Bình, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Hồng-Thái Bình còn dưới BĐ1.

Thanh Hóa: Sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ1-BĐ2

Nghệ An: Thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả lên trên mức BĐ1.

Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3, sông La lên trên mức BĐ1. Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2; sông Kiến Giang lên mức BĐ2-BĐ3.