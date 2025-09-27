Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 10 27/09/2025 07:29

(PLO)- Bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Tối 26-9, bão Bualoi đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 10. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 173 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão này.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Chủ động ứng phó bão ở mức cao nhất

Để chủ động ứng phó bão số 10, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 10.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân do yếu tố chủ quan.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão.

Trong đó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Cùng với đó, phải có biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng”.

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng ứng phó bão

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động thủy sản; bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, KH&CN, GD&ĐT, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ NN&MT họp ứng phó với bão số 10 chiều 26-9.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ giao Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ NN&MT theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn gây sụt lún, sạt lở bất thường.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở…