Bão số 10 áp sát vùng biển Đà Nẵng, hướng về Quảng Trị, Ninh Bình 27/09/2025 06:15

(PLO)- Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ trung bình, hội tụ nhiều yếu tố rủi ro trên đất liền: gió giật dữ dội, mưa lớn, lũ quét, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay (27-9), tâm bão số 10 ở khoảng 14,0°N; 116,6°E, cách Đặc khu Hoàng Sa 580km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h (gấp đôi so với tốc độ trung bình).

Đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, hội tụ nhiều yếu tố rủi ro: gió giật dữ dội, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hướng di chuyển của bão số 10

Đến sáng 28-9: Bão áp sát vùng biển Đà Nẵng, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Chiều 28-9: Bão tiến gần vùng biển từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế, cách Quảng Trị khoảng 160km. Khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế bắt đầu chịu tác động trực tiếp, gió mạnh, sóng lớn.

Sáng 29-9: Tâm bão đi vào đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu khi tiến sang Lào.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai của cơn bão ở cấp 3.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều 28-9 ở Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, tăng 8-9, gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật 14, nguy cơ cao gây đổ cây, cột điện, tốc mái nhà cửa.

Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế: Gió cấp 6-7, giật 8-9.

Ven biển Thanh Hóa – Nghệ An có thể xuất hiện nước dâng do bão 1,5–2,0m, gây ngập tuyến đê, đường ven biển

Từ ngày 28 đến 30-9, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa 100–300mm, cục bộ trên 400mm.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh: mưa đặc biệt lớn 200–400mm, nơi cao vượt 600mm.

Trên đất liền, từ ngày 28 đến 30-9, bão số 10 gây mưa đặc biệt to 100–300mm, cục bộ vượt 400–600mm ở các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị gây Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và khu vực ven sườn dốc. Sạt lở đất tại các điểm taluy, đường đèo dốc, khu dân cư ven núi. Ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt ở đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khẩn cấp: Bão số 10 có tốc độ di chuyển thần tốc, giữ sức gió rất mạnh khi đổ bộ, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Người dân từ Ninh Bình đến Quảng Trị cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời khỏi vùng trũng thấp, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trước khi bão đổ bộ.