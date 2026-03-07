Ông Nguyễn Thanh Nghị trình bày chương trình hành động trước cử tri Đắk Lắk 07/03/2026 12:30

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk.

Ngày 7-3, tại trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển

Hội nghị trên được kết nối trực tuyến đến cử tri các phường Tân An, Tân Lập và xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), để cử tri theo dõi, đặt câu hỏi với các ứng viên.

Các ứng viên tại hội nghị. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết rất vinh dự được Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu, Hội đồng bầu cử Quốc gia phân công ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Nghị, nếu được cử tri tỉnh Đắk Lắk tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI, ông sẽ nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ vai trò, trách nhiệm của mình.

Ông Nghị hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri; tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để báo cáo với Đảng, phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, có kết quả các kiến nghị của cử tri.

Đối với hoạt động lập pháp, ông Nghị hứa sẽ tham gia tích cực, trách nhiệm trong quá trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Ông Nghị hứa sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị và tham gia với Đảng, Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật nhằm hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật nước ta hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phù hợp thực tiễn… Trong đó, có các chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Nghị hứa sẽ tập trung giám sát việc thực hiện chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; các chủ trương lớn của Đảng và Quốc hội; việc vận hành, hoạt động của chính quyền và các cơ quan tư pháp; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ông Nghị cũng hứa sẽ giám sát việc trả lời chất vấn và giải quyết các kiến nghị của cử tri, trong đó có cử tri tỉnh Đắk Lắk; đảm bảo nâng cao hiệu quả thực chất của công tác giám sát.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Nghị, tỉnh Đắk Lắk hiện nay là địa phương có diện tích lớn thứ ba trên cả nước. Dân số trên 3,3 triệu người với 49 dân tộc anh em sinh sống tại 102 xã, phường.

Vì thế, Đắk Lắk là tỉnh có vị trí, vai trò chiến lược trong quốc phòng, an ninh và liên kết phát triển vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra, Đắk Lắk là nơi hội tụ và giao thoa hai không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên bản sắc phong phú, đa dạng.

Ông Nghị đánh giá Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển toàn diện về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Với không gian phát triển mới, Đắk Lắk có đủ điều kiện trở thành trung tâm phát triển quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, trước những cơ hội lớn, cũng đặt ra cho tỉnh Đắk Lắk không ít khó khăn, thách thức.

Cử tri gửi gắm kỳ vọng

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong thời gian tới, ông sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ để tỉnh kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện cho tỉnh nhà khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững; cải thiện và nâng lên đời sống nhân dân trong tỉnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Cử tri tham gia ý kiến. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, với nhiệm vụ được phân công là Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, ông sẽ có điều kiện tốt hơn trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe trực tiếp ý kiến của Nhân dân.

Qua đó, ông sẽ cùng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội đất nước; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri Trần Xuân Đinh, phường Buôn Ma Thuột cho hay các ứng viên ai cũng xứng đáng là đại biểu Quốc hội.

Ông Đinh hy vọng bất kỳ ứng viên nào trúng cử cũng thực hiện đúng chương trình hành động của mình để giúp quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Cử tri chăm chú lắng nghe các ứng viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Đinh hy vọng tới đây, Đắk Lắk sẽ được Trung ương quan tâm hơn, có những định hướng, chiến lược khả thi hơn để đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, sánh ngang với các thành phố trực thuộc Trung ương.

“Trong các ứng viên, ai trúng cử cũng xứng đáng. Tôi mong các ứng viên sẽ nói được, làm được. Xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói chính đáng của cử tri, đưa Đắk Lắk ngày càng phát triển về mọi mặt”, ông Đinh nói.