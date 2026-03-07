Thanh tra Cần Thơ phát hiện đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích 07/03/2026 14:08

(PLO)- Thanh tra Cần Thơ vừa chỉ ra loạt thiếu sót trong quản lý đất công, như: tính thiếu hơn 25 tỉ đồng, đấu giá sai luật, bỏ hoang nhà đất...

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót. Các vấn đề chủ yếu xoay quanh việc quản lý, sử dụng nhà đất và tài sản công tại một số sở, ngành và địa phương.

Sai phạm trong đấu giá; quản lý nhà và đất công còn lỏng lẻo

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án siêu thị tại TP Ngã Bảy (cũ) chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật Đất đai 2013. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một dự án khu đô thị trung tâm TP Ngã Bảy (cũ) cũng chưa thực hiện đúng Luật Đấu giá tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án siêu thị tại TP Ngã Bảy (cũ) chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Ảnh: CHÂU ANH

Về tài chính, cơ quan thanh tra phát hiện tình trạng tính thiếu tiền bảo vệ đất trồng lúa tại một dự án khu công nghiệp, với số tiền hơn 25,1 tỉ đồng. Tại một dự án bến xe, đơn vị còn nợ hơn 4,7 tỉ đồng. Ngoài ra, có sáu trường hợp được miễn tiền thuê đất không đúng quy định, buộc phải truy thu số tiền 3,68 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra TP còn phát hiện việc thẩm định giá đất cụ thể tại một dự án trung tâm thương mại ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy (cũ) thiếu khách quan, chưa tuân thủ chuẩn mực thẩm định giá.

Thanh tra cũng phát hiện Sở Xây dựng đã tham mưu bán tài sản nhà, đất theo phương án đã được phê duyệt còn chậm. Cạnh đó, giải quyết bán nhà theo Nghị định số 99/2015 chưa bảo đảm đúng thời hạn. Đơn vị đồng thời không liên hệ cơ quan tài chính để phát hành hóa đơn theo quy định. Đến nay, còn bốn căn nhà bỏ trống, xuống cấp, chưa có phương án xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Hội đồng xác định giá khởi điểm đã đề xuất giá bán đấu giá chưa phù hợp với quy định pháp luật và tiêu chuẩn thẩm định giá. Việc tham mưu UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đối với trường hợp người sử dụng không bàn giao còn chậm. Qua kiểm tra 10 cơ sở nhà cho thuê, có hai cơ sở sử dụng không đúng mục đích.

Đối với Sở Tài chính, Thanh tra TP xác định trong quản lý nhà, đất, cơ quan này chưa thực hiện đầy đủ và riêng biệt. Nội dung này chủ yếu được lồng ghép trong các chương trình chung. Quá trình lập phương án sắp xếp nhà, đất, có trường hợp đưa cơ sở nhà, đất vào phương án khi chưa có quyết định giải quyết tranh chấp, chưa bảo đảm phù hợp quy định.

Đồng thời, Sở này chưa xây dựng phương án sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp theo quy định. Việc tham mưu khi ban hành quyết định bán tài sản nhà, đất công chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Một đơn vị sự nghiệp có cơ sở nhà, đất đang bỏ trống. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở này đang thực hiện chuyển giao.

Kiến nghị chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các tồn đọng

Từ những hạn chế phát hiện, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm. Đối tượng là tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở kết quả xử lý về mặt Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Từ đó xem xét, xử lý về mặt chính quyền theo đúng quy định.

Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thu hồi và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản còn phải thu theo kết quả thanh tra. Ảnh: BT

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thẩm định lại giá đất cụ thể đối với dự án trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (cũ). Trường hợp phát hiện sai phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cạnh đó, chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đề xuất xử lý khu đất Bến phà Mỹ Thanh (cũ) tại phường Khánh Hòa (diện tích 41.300m2). Các đơn vị cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm (nếu có) và xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch, đúng quy định.

Về kinh tế, Thanh tra TP yêu cầu cơ quan thuế rà soát, thu hồi các quyết định miễn, giảm tiền thuê đất không đúng quy định và tổ chức truy thu đầy đủ số tiền phải nộp, bao gồm cả khoản chậm nộp theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thu hồi và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản còn phải thu theo kết quả thanh tra, bao gồm tiền thuê nhà còn nợ và khoản chênh lệch phát sinh do áp dụng đơn giá chưa đúng quy định.