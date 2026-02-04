Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 104 tỉ đồng 04/02/2026 15:30

Ngày 4-2, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT

Theo báo cáo, năm 2025, Thanh tra tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ các mặt công tác. Toàn ngành thực hiện 383 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 121,3 tỉ đồng và trên 1,2 triệu m² đất. Ngành kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 104,3 tỉ đồng và 147.076 m² đất; xử lý khác về kinh tế hơn 17 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng xử phạt hành chính 19 tổ chức và 66 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được chú trọng. Trong năm, Thanh tra tỉnh đôn đốc 95 kết luận, trong đó 90 kết luận đã hoàn thành. Kết quả đã thu hồi hơn 170,8 tỉ đồng; xử lý hành chính 35 tổ chức, 158 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra thêm hai vụ việc.

Trong lĩnh vực tiếp công dân, toàn ngành tiếp 7.022 lượt với 7.774 người, xử lý 10.580 đơn các loại. Các cơ quan đã giải quyết 713/743 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 96%. Kết quả này góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự địa phương.

Về phòng, chống tham nhũng, các đơn vị tổ chức hơn 7.600 cuộc tuyên truyền cho gần 93.000 lượt người. Qua kiểm tra, giám sát, ngành phát hiện hai vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và xử lý theo quy định.

Ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thanh tra trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2026, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu toàn ngành nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo. Ngành sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2025. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, ngành cần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bản lĩnh.