Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ 1.400 ha đất của đại án Sài Gòn Đại Ninh 30/01/2026 14:53

Ngày 30-1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra liên quan đến diện tích đất của Công ty CP Đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Một góc dự án đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở NN&MT cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn- Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai; quyết định thu hồi đất của Công ty Sài Gòn-Đại Ninh đối với diện tích đất nêu trên; hồ sơ giải quyết đơn có liên quan.

Trước đó, ngày 19-11-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn-Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Diện tích đất thu hồi hơn 1.400 ha thuộc địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia, Tà Hine.

Một góc dự án Sài Gòn-Đại Ninh hoang tàn.

Đến ngày 13-1, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích nói trên.

Ngày 23-1, Sở NN&MT bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý. Tuy nhiên, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không tham dự bàn giao, không giao nộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị công ty nộp lại bản chính các GCN trước ngày 10-2. Nếu công ty không giao nộp, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện thủ tục hủy GCN theo quy định.

