Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ 1.400 ha đất của đại án Sài Gòn Đại Ninh

Ngày 30-1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra liên quan đến diện tích đất của Công ty CP Đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).
Theo đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở NN&MT cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn- Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai; quyết định thu hồi đất của Công ty Sài Gòn-Đại Ninh đối với diện tích đất nêu trên; hồ sơ giải quyết đơn có liên quan.
Trước đó, ngày 19-11-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn-Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Diện tích đất thu hồi hơn 1.400 ha thuộc địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia, Tà Hine.
Đến ngày 13-1, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích nói trên.
Ngày 23-1, Sở NN&MT bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý. Tuy nhiên, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không tham dự bàn giao, không giao nộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị công ty nộp lại bản chính các GCN trước ngày 10-2. Nếu công ty không giao nộp, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện thủ tục hủy GCN theo quy định.
Theo hồ sơ, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỉ đồng.
Sau đó, Thanh tra Chính phủ xác định công ty có nhiều vi phạm như không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất, để người dân tái lấn chiếm, chậm tiến độ... Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng giao tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án.
Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thỏa thuận mua lại dự án và lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất móc nối với một số cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để thay đổi kết luận thanh tra sang hướng cho giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định. Sau đó, Nguyễn Cao Trí bán lại dự án với giá 27.600 tỉ đồng.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ba năm tù về tội đưa hối lộ. Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội nhận hối lộ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị phạt sáu năm sáu tháng tù.
Các bị cáo khác là cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng nhận mức án từ hai đến ba năm sáu tháng tù. Các ông Mai Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Giang, Trần Bích Ngọc bị phạt từ 14 tháng 21 ngày tù đến hai năm sáu tháng tù (có trường hợp hưởng án treo) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…