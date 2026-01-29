Thêm 18 hành khách bị phạt vì không thắt dây an toàn khi xe lưu thông trên cao tốc 29/01/2026 14:22

(PLO)- Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thắt dây an toàn.

Ngày 29-1, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là lỗi hành khách không thắt dây an toàn.

Hành khách không thắt dây đai an toàn.

Từ 6 đến 14 giờ ngày 28-1, Đội CSGT số 6 đã tiến hành kiểm soát 25 xe ô tô khách trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tám lái xe về hành vi “Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại các vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy”, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Lập biên bản đối với 18 hành khách về hành vi “Không thắt dây đai an toàn (tại các vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy”, mức phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng.

CSGT khuyến cáo: Thắt dây đai an toàn không chỉ là chấp hành quy định mà còn là biện pháp bảo vệ tính mạng trực tiếp và hiệu quả nhất cho mỗi hành khách khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Hành khách không thắt dây đai an toàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo Đội CSGT số 6, thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thắt dây đai an toàn.

Qua đó, từng bước hình thành và xây dựng văn hóa thắt dây an toàn khi đi ô tô, tương tự như việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông, giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông và xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn.