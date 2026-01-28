15 hành khách bị xử phạt vì không thắt dây an toàn trên các tuyến cao tốc 28/01/2026 13:20

(PLO)- Không còn là lời nhắc nhở suông, việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô hiện đang bị lực lượng CSGT xử lý mạnh tay.

Ngày 28-1, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT số 6 đã kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đặc biệt là không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

CSGT lên xe kiểm tra.

Theo đó, từ 14h đến 16h ngày 27-1, Đội CSGT số 6 đã tiến hành kiểm soát 25 xe ô tô khách, qua đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo (địa bàn Lâm Đồng); cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (địa bàn Đồng Nai)…

Cụ thể lập biên bản đối với 5 lái xe về hành vi “Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại các vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy”, theo Điểm l, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 168/2024, mức phạt từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Hình ảnh từ camera truyền về cho thấy gần như hành khách đều không thắt dây đai an toàn.

Đặc biệt đã lập biên bản 15 hành khách về hành vi không thắt dây đai an toàn, xử phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng. Nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ khi biết rằng việc ngồi ghế sau hoặc giường nằm có trang bị dây bảo hiểm mà không sử dụng cũng thuộc diện bị xử phạt hành chính.

Đội CSGT số 6 khuyến cáo: Thắt dây an toàn không chỉ là đối phó với luật lệ, mà chính là bảo vệ tính mạng của bản thân.

2 hành khách bị xử phạt vì không thắt dây an toàn.

Đặc biệt, khi phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đèo, dốc, quanh co, nhiều khúc cua nguy hiểm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn tiềm ẩn.

Trong những tình huống này, dây an toàn chính là “lá chắn sinh mạng” giúp giữ cơ thể ổn định, tránh bị văng, va đập mạnh khi xảy ra sự cố.

Thực tế đau lòng từ các vụ tai nạn gần đây cho thấy, nếu hành khách chấp hành nghiêm việc thắt dây an toàn, con số thương vong chắc chắn đã giảm đi rất nhiều.

CSGT đưa ra thông điệp: Dù hành khách ngồi ghế hay giường nằm, dù hành trình ngắn hay dài, hãy tạo thói quen thắt dây an toàn ngay khi lên xe. Đừng để một phút chủ quan dẫn đến những mất mát không thể cứu vãn.