Yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh giao nộp 5 sổ hồng hơn 1.400 ha đất 27/01/2026 20:18

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi nhưng đến nay Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chưa giao nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Ngày 27-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) giao nộp bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN).

Các GCN bị yêu cầu thu hồi gồm các số BM 926889, BM 926888, BM 926890, BM 926891, BM 926892 cấp ngày 28-2-2013.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh hoang tàn.

Trước đó, ngày 13-1-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thuê với tổng diện tích hơn 1.400 ha do vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngày 23-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý. Tuy nhiên, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không tham dự bàn giao, không giao nộp các GCN.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công ty nộp lại bản chính các GCN về địa chỉ: tầng 4 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nếu đến ngày 10-2, công ty không giao nộp bản chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện thủ tục hủy GCN theo quy định.

Cơ quan chức năng khẳng định các GCN nêu trên không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 13-1. Mọi giao dịch liên quan, công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo hồ sơ, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỉ đồng.

Một góc dự án đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Thanh tra Chính phủ sau đó xác định công ty có nhiều vi phạm như không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất, để người dân tái lấn chiếm, chậm tiến độ. Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng giao tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án.

Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại dự án. Ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất móc nối với một số cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để thay đổi kết luận thanh tra sang hướng cho giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định. Sau đó, Nguyễn Cao Trí bán lại dự án với giá 27.600 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ba năm tù về tội đưa hối lộ. Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bị phạt 5 năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Cao Trí bị dẫn giải ra tòa. Ảnh CTV.

Cùng tội nhận hối lộ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị phạt sáu năm sáu tháng tù. Các bị cáo khác là cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng nhận mức án từ hai đến ba năm sáu tháng tù. Các ông Mai Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Giang, Trần Bích Ngọc bị phạt từ 14 tháng 21 ngày tù đến hai năm sáu tháng tù (có trường hợp hưởng án treo) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.