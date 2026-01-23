Vì sao khu đô thị 4.900 tỉ đồng ở Lâm Đồng chưa được cấp giấy phép môi trường? 23/01/2026 15:17

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, dự án khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland ở Lâm Đồng vẫn chưa thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết có ý kiến về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland.

Theo Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, dự án khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland được UBND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hơn 31,5 ha do Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết đầu tư với tổng mức hơn 4.900 tỉ đồng (giai đoạn 1).

Tháng 7-2025, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, thực hiện dự án Summerland tại phường Phú Thủy của Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với dự án đảm bảo quy định, Sở NN&MT đã có hai văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương có liên quan phối hợp rà soát, có ý kiến kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, ngày 10-1-2026, đơn vị này ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn 17 hợp đồng không đúng thời điểm thu tiền của khách hàng đối với Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết tổng cộng 8,4 triệu đồng và công ty đã nộp số tiền trên.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với hành vi công ty đã ký 97 hợp đồng bán nhà trước khi có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đã có công văn gửi Thanh tra tỉnh và phối hợp với Thuế tỉnh xử lý hành vi vi phạm hành chính. Ngoài ra hiện nay, Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết vẫn đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án cho đúng diện tích đất trúng đấu giá và xây dựng, bàn giao các tuyến đường D2, D3, D4 theo kết luận thanh tra.

Một góc dự án Summerland. Ảnh: PN.

Ngày 29-9-2025, UBND phường Phú Thủy tiếp nhận hồ sơ trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ du lịch của Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết. Qua rà soát, UBND phường Phú Thủy nhận thấy hồ sơ chưa đảm bảo, chưa có cơ sở để xem xét thẩm định, phê duyệt; do đó đã có ý kiến góp ý hồ sơ.

Ngày 12-12-2025, UBND phường Phú Thủy tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng, Sở NN&MT để lấy ý kiến. Các cơ quan dự họp cơ bản thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch của dự án, tuy nhiên cần hoàn thiện một số nội dung và phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp theo phương án đấu giá đã được phê duyệt và các kết luận của Thanh tra…

Do đó, sau khi UBND tỉnh có ý kiến nội dung kiến nghị của Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết về các tuyến đường trong dự án và các nội dung liên quan mới có cơ sở để xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án.

Theo kết luận thanh tra, đến nay còn một kiến nghị đến dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland chưa được công ty thực hiện dứt điểm. Theo đó phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Summerland đảm bảo với diện tích đất trúng đấu giá. Sở NN&MT đề nghị công ty triển khai thực hiện dứt điểm kiến nghị theo kết luận thanh tra và ý kiến của các cơ quan, địa phương…