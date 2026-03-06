Khẩn trương rà soát các dự án, đất đai tồn đọng, cập nhật trên hệ thống trước 15-3 06/03/2026 15:34

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương hoàn thiện dứt điểm việc rà soát, đề xuất các dự án, đất đai và cập nhật trên Hệ thống 751.

Ngày 5-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc.

Hệ thống mới ghi nhận kết quả rà soát 266/482 dự án

Công điện nêu rõ, ngày 15-2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 14 về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các khó khăn của các dự án, đất đai và định kỳ báo cáo kết quả xử lý với các dự án tự xử lý theo thẩm quyền trên Hệ thống 751 trước ngày 25-2.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 26-2, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát 266/482 dự án đề xuất áp dụng quy định tại mục 14 Nghị quyết 265/2025 của Quốc hội.

Dự án, đất đai của 13 địa phương (216 dự án); đất đai của TP Đà Nẵng (215 dự án, đất đai) và Bộ Xây dựng (1 dự án) chưa tiến hành rà soát, đề xuất.

Đồng thời, Hệ thống 751 ghi nhận báo cáo kết quả xử lý 832/1793 dự án tự xử lý theo thẩm quyền của 20 địa phương và 2 cơ quan Trung ương; còn lại 961 dự án của 10 địa phương và 6 bộ, cơ quan Trung ương chưa được rà soát, báo cáo kết quả xử lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dứt điểm việc rà soát các dự án, cập nhật trên hệ thống trước 15-3. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cập nhật trên hệ thống trước 15-3

Nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án, sớm đưa nguồn lực vào sự phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện dứt điểm việc rà soát, đề xuất các dự án, đất đai; bao gồm 482 dự án, đất đai đã thông báo và phát sinh (nếu có).

Cùng với đó, gửi văn bản về Bộ Tài chính và cập nhật trên Hệ thống 751 trước ngày 15-3, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, đề xuất.

Với các dự án do bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tự xử lý theo thẩm quyền, phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 14; định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính và cập nhật kết quả xử lý trên Hệ thống 751 vào ngày 25 hằng tháng.

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm trễ triển khai, báo cáo làm ảnh hưởng tới tiến độ xử lý, tháo gỡ chung cho các dự án của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài chính, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751 được giao đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện này.