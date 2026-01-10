TP.HCM tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10/01/2026 17:31

(PLO)- Trong năm 2026, Sở NN&MT sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ngày 10-1-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026; công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ ngành NN&MT TP.HCM.

885.760 Giấy chứng nhận được cấp năm 2025

Theo báo cáo của Sở NN&MT, trong lĩnh vực đất đai, năm 2025 tổng thu từ đất đạt 78.482 tỉ đồng, vượt 173,6% dự toán Trung ương giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh đó, nhiều dự án tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hơn 46.346 tỉ đồng vốn bồi thường được giải ngân, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm.

Trong năm, sở đã thực hiện cấp 885.760 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó, cấp lần đầu cho tổ chức và cá nhân là 966 Giấy chứng nhận, đăng ký biến động nhà đất cho tổ chức và cá nhân là 827.234 Giấy chứng nhận, cấp cho người mua nhà dự án là 57.560 giấy.

Trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ sinh thái và động lực tăng trưởng xanh với trên 453.000 ha đất nông nghiệp; giá trị sản xuất tăng bình quân 2,5%/năm; hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được tăng cường quản lý, trong đó tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 99%.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt với 126 thủ tục được đơn giản hóa; hơn 3,8 triệu thửa đất được đồng bộ dữ liệu quốc gia, tạo nền móng quan trọng cho quản trị đất đai hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu.

Trong năm 2026, Sở NN&MT sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tập trung rà soát đối với các công trình, dự án, khu đất tồn đọng.

Đồng thời, thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng phòng hộ, đất của các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn, cổ phần hóa và các loại đất được sử dụng đa mục đích.

Song song đó là đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, tập trung xử lý ô nhiễm kênh, rạch, sông, suối. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, các cơ sở có lượng xả chất thải lớn và có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường...

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Sở NN&MT đã đạt được trong năm 2025.

Trong đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt; 58 phòng, ban, đơn vị được rà soát, sắp xếp lại, giảm 22 đầu mối, từng bước hình thành bộ máy tinh gọn, thông suốt, tạo nền tảng cho nâng cao chất lượng điều hành.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP nhìn nhận còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: Tình trạng tồn đọng hồ sơ ở một số lĩnh vực đất đai, bồi thường, môi trường; sự phối hợp nghiệp vụ trong giai đoạn đầu sau sáp nhập có lúc chưa thật sự đồng bộ; công tác chuẩn hóa quy trình và kỷ luật hành chính cần tiếp tục được siết chặt.

"Trong năm 2026, Sở NN&MT cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thực chất; xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, liên thông cho các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, làm nền tảng cho điều hành và ra quyết định.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, cần xác định đây là khâu then chốt quyết định tiến độ đầu tư phát triển. Sở phải chủ động rà soát, chuẩn hóa quy trình, tăng cường phối hợp với các địa phương.

Cạnh đó là triển khai hiệu quả bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2026; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp đô thị xanh – sạch – công nghệ cao; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đa chiều theo chuẩn mới của TP..." - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&MT, lãnh đạo UBND TP.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&MT, lãnh đạo UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đồng thời, lãnh đạo Sở NN&MT cũng cam kết trong năm 2026 sẽ thực hiện những nhiệm vụ mà sở đề ra và theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo Bộ NN&MT.