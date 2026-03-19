Thành lập Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP.HCM 19/03/2026 17:59

(PLO)- Ngày 19-3, Đại hội Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP.HCM HCMO chính thức diễn ra, đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư đầu tiên tại Việt Nam.

Được sự cho phép của UBND TP.HCM, Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP.HCM (HCMO) chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ I Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà Chung cư TP.HCM (HCMO), nhiệm kỳ 2026–2031, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành chính thức được công bố và ra mắt trước toàn thể hội viên, khách mời và cơ quan truyền thông.

Ban Thường vụ gồm 9 thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAVISTA giữ chức Chủ tịch HCMO.

7 Phó Chủ tịch gồm ông Phan Cao Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Nhà Toàn Cầu (GLOBAL HOME); Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh; Ông Hoàng Mạnh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn; Ông Vũ Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản DKRA; Bà Trần Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong; Bà Nguyễn Thị Mỹ Viễn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản My House giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HCMO.

Ban Thường vụ Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà Chung cư TP.HCM (HCMO) ra mắt chiều 19-3. Ảnh: QH

Luật sư Đào Văn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp đảm nhận Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch HCMO nhấn mạnh sự kiện ra mắt Ban Thường vụ là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự chính danh và chuyên nghiệp của HCMO.

"Tập thể lãnh đạo hiệp hội tin tưởng sẽ cùng nhau đưa Hiệp hội phát triển mạnh mẽ, lan tỏa mô hình tiên phong từ TP.HCM đến các địa phương khác, góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị và phát triển bền vững", ông Dũng chia sẻ.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (áo trắng) trao quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP.HCM (HCMO) cho ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch HCMO. Ảnh: QH

HCMO hướng tới là một tổ chức bảo vệ quyền lợi những doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành Nhà chung cư minh bạch, hỗ trợ đúng chuẩn mực cư dân sống ở chung cư một cách chính danh, minh bạch và chuyên nghiệp. Đồng thời, hiệp hội tạo diễn đàn chính thống để giải quyết tranh chấp, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng cư dân, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống, văn minh.

Tại buổi lễ, ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Ban Thường vụ và Ban Chấp hành HCMO, ghi nhận sự kiện này là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự chính danh của một tổ chức nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP.HCM (HCMO) nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Lãnh đạo Bộ và Sở Xây dựng kỳ vọng Ban Thường vụ cùng Ban Chấp hành sẽ phát huy vai trò tiên phong, chuẩn hóa hoạt động quản lý vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời lan tỏa mô hình chuẩn mực từ TP.HCM ra cả nước, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.