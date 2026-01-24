TP.HCM cho phép thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư 24/01/2026 11:18

(PLO)- Trong bối cảnh tranh chấp chung cư ngày càng gay gắt, sự ra đời của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư được kỳ vọng tháo gỡ mâu thuẫn, góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh và an toàn cho cộng đồng.

Ngày 23-1, UBND TP.HCM đã có quyết định về thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh (HCMO).

Theo đó, UBND TP cho phép thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên biệt, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM. Điều này khẳng định vị thế pháp lý của Hiệp hội trong việc đại diện cho tiếng nói của các đơn vị vận hành và cư dân trước các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự kiện này không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý vận hành mà còn đáp ứng sự mong mỏi của hàng triệu cư dân đô thị về một cơ chế giám sát và vận hành chuyên nghiệp hơn.

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh (HCMO) chính thức được thành lập. Ảnh: Quang Huy

Nòng cốt xây dựng nên nền móng của HCMO là những gương mặt uy tín, dày dặn kinh nghiệm trong ngành quản lý bất động sản bao gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Savista giữ vai trò Trưởng ban. Các Phó ban gồm ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty quản lý nhà Toàn Cầu Global Home và bà Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý bất động sản My House.

Với tôn chỉ hoạt động là cầu nối chính sách và cộng đồng, HCMO không chỉ gói gọn trong địa bàn TP.HCM mà còn hướng tới liên kết vùng. Sứ mệnh cốt lõi của Hiệp hội là quy tụ các doanh nghiệp, chủ đầu tư để chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình vận hành và đặc biệt là tham gia hòa giải các tranh chấp phát sinh.

Thông qua đó, HCMO sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi chính sách, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả đơn vị vận hành lẫn cư dân, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.