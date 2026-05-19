Chuyên gia quốc tế hiến kế giải bài toán nhà cao tầng và đô thị nén 19/05/2026 18:10

(PLO)- Trước tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh tại Hà Nội và TP.HCM, quy hoạch cao ốc chính là giải pháp thiết yếu để tối ưu quỹ đất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định quy mô đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn. Mặc dù hạ tầng phát triển rất mạnh mẽ trong thập kỷ qua, các vấn đề về tính đồng bộ kỹ thuật, quản lý rác thải, hiệu suất năng lượng và khả năng ứng phó thiên tai vẫn đòi hỏi thêm giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, cần hành lang pháp lý hoàn thiện để thúc đẩy công trình hiện đại.

Phát triển đô thị chiều đứng gắn liền bền vững

Các chuyên gia quốc tế thống nhất rằng đường chân trời tương lai không nên chỉ đo đếm bằng chiều cao vật lý. Xu hướng hiện nay đang chuyển dịch từ tháp kính sang các cộng đồng sống theo chiều đứng.

Ông Shonn Mills, Chủ tịch Hội đồng Đô thị theo phương đứng (CVU) cho biết những tổ hợp đa chức năng đang là xu thế tất yếu. Mật độ dân cư cao tại những thành phố lớn vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý giá nhằm phát triển không gian đô thị nén, tối ưu hóa tương tác.

Tốc độ đô thị hóa nhanh kết hợp với các diễn biến thời tiết đòi hỏi các thành phố phải cân bằng giữa mục tiêu phát triển và khả năng thích ứng.

Những dự án thực tế tại Singapore như Oasia Downtown hay Pan Pacific Orchard đã chứng minh thiết kế mặt đứng thích ứng khí hậu và mảng xanh tự nhiên giúp tòa nhà vận hành cực kỳ hiệu quả.

Bà Florence Chan, Giám đốc tại Kohn Pedersen Fox (KPF) nhấn mạnh việc cần chuyển trọng tâm từ chi phí ban đầu sang quản lý tổng chi phí toàn vòng đời. Việc đầu tư những vật liệu cao cấp cùng không gian công cộng sẽ bảo chứng cho tuổi thọ công trình, kiến tạo nơi nuôi dưỡng cộng đồng.

Quy hoạch đô thị TOD kết nối đồng bộ ga Metro

Tại Diễn đàn nhà cao tầng 2026 do Tiểu ban Xây dựng EuroCham (CSC) phối hợp cùng Hội đồng Đô thị theo phương đứng (CVU) tổ chức mới đây (ngày 14-5), các chuyên gia đồng thuận về việc dịch chuyển quy hoạch sang hệ thống tích hợp thông qua mô hình TOD.

Việc sáp nhập Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng vào năm 2025 là một bước ngoặt thể chế đặc biệt, giúp đồng bộ hóa chiến lược mạng lưới metro cùng khu dân cư. Việc xây dựng những cụm đô thị đa chức năng xoay quanh nhà ga giúp thay thế xu hướng mở rộng ranh giới, đồng thời tối ưu hóa dòng giao thông.

Mô hình phát triển đô thị TOD được đánh giá là giải pháp quy hoạch quan trọng để giảm thiểu tình trạng ùn tắc và sự phát triển đô thị tự phát.

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển cũng cần gắn liền với khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Ông Tony Chan, Trưởng bộ phận Quy hoạch khu vực Đông Nam Á tại ARUP khẳng định rằng quy hoạch tương lai phải có tư duy vùng.

Những cơ chế mới từ Nghị quyết 98 và 188 sẽ mở ra hướng đi khơi thông nguồn vốn, khuyến khích nhà ở vừa túi tiền. EuroCham cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác công tư. Diện mạo đô thị Việt Nam sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham chia sẻ: Dù quá trình phát triển hạ tầng công trình rất phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang là một ngoại lệ vô cùng độc đáo. Ông cam kết các doanh nghiệp châu Âu sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền nhằm mang tư duy xây dựng bài bản và công nghệ hiện đại vào thực tiễn mới.