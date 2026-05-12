TP.HCM khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ 1-7 12/05/2026 16:30

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về chủ trương xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP áp dụng từ ngày 1-7-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Qua đó, bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn TP liên tục, kịp thời, đúng quy định.

TP.HCM khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ 1-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP. Việc này thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Thuế TP.HCM, các Thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các Chi nhánh, UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ, thông tin về giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nội dung liên quan theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó, phục vụ công tác rà soát, tổng hợp, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-7.

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu cung cấp theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục rút gọn và tiến độ yêu cầu.