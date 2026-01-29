Chưa có hệ số K, TP.HCM tính tiền sử dụng đất và thuê đất thế nào? 29/01/2026 18:24

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có lý giải xung quanh việc khi chưa ban hành hệ số K, tiền sử dụng đất và thuê đất từ năm 2026 tại TP.HCM sẽ được tính ra sao?

Chiều 29-1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã trả lời về cách tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của TP trong bối cảnh chưa ban hành hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất).

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: NQ

12 trường hợp áp dụng bảng giá đất theo luật Đất đai 2024

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho hay theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất, đó là:

Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Tính thuế sử dụng đất.

Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Theo Nghị quyết số 254, tại điều 5 quy định: Việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất theo bảng giá và hệ số K.

Khoản 1, điều 7 nêu rõ: "Bảng giá đất là một trong các căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất".

Như vậy, căn cứ quy định trên thì bảng giá đất là một trong các căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí, lệ phí.

Chỉ còn 5 trường hợp áp dụng trực tiếp bảng giá đất

Sau khi rà soát 12 trường hợp theo luật Đất đai 2024 và các quy định tại Nghị quyết 254, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xác định chỉ còn 5 trường hợp tiếp tục áp dụng trực tiếp bảng giá đất gồm:

Tính thuế sử dụng đất. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

7 trường hợp phải tính theo bảng giá đất nhân với hệ số K

Theo Nghị quyết 254, 7 trường hợp còn lại sẽ được xác định theo bảng giá đất nhân với hệ số K.

Ngoài ra, việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng thực hiện theo bảng giá đất nhân với hệ số K.

Theo quy định tại Nghị quyết 254, chậm nhất trước ngày 1-7-2026, các tỉnh, thành phố phải ban hành hệ số K. Trong thời gian chưa ban hành hệ số K, việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ tiếp tục áp dụng theo luật Đất đai năm 2024.

Nghĩa là 7 trường hợp trước đây áp dụng bảng giá đất theo luật Đất đai năm 2024 thì tiếp tục áp dụng bảng giá đất đến khi UBND TP.HCM ban hành hệ số K.