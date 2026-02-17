Sắc xuân trên thủ phủ mai vàng Tân Tây 17/02/2026 07:08

(PLO)-Giữa tiết trời cuối năm dịu nhẹ, mai vàng Tân Tây bung nở khắp lối, đánh thức nhịp xuân đang về trên từng mái nhà, góc vườn.

Những ngày cuối năm, có mặt tại làng mai Tân Tây (xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh), người ta dễ dàng cảm nhận nhịp xuân đang gõ cửa từng con làng, ngôi nhà. Mai vàng nở rực, phủ sắc ấm áp khắp ấp Bà Sở và Mai Vàng ở xã Tân Tây nơi hình thành vùng trồng mai tập trung quy mô lớn của địa phương.

Những cây mai vàng đầy sắc xuân ở hiên nhà ở làng mai Tây Tây.

Các vườn mai được bố trí bài bản, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhiều hộ dân đầu tư trồng mai theo hướng ổn định, lâu dài, với quy mô ngày càng mở rộng. Giữa không khí hối hả những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từng chậu mai được cắt tỉa, tạo dáng công phu, sẵn sàng khoe sắc.

Sắc mai Tân Tây lan tỏa mùa xuân khắp nẻo đường thôn quê.

Con gái anh Nguyễn Đạt cùng cây mai uốn lượn tuyệt đẹp check in ngày Tết.

Theo anh Nguyễn Đạt (ấp Mai Vàng, xã Tân Tây), ngoài việc livestream bán mai trên mạng, nhà vườn còn giao mai cho bạn hàng đi khắp nơi, đồng thời tham gia các chợ hoa Tết. “Những chậu mai sẵn sàng cho ngày Tết tại nhà cũng đã nở hoa, người dân đã sẵn sàng đón Tết”, anh Đạt chia sẻ.

Những bông hoa mai vàng đua nhau nở hoa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Khi những chuyến xe chở mai rời làng, mang theo sắc xuân đến nhiều miền, người trồng mai lại lặng lẽ trở về khu vườn của mình. Giữa biến động thị trường và nhịp sống hiện đại, họ vẫn bền bỉ giữ nghề từ gốc rễ. Mai không chỉ nở mỗi dịp Tết mà còn trở thành sinh kế bền vững của cả cộng đồng.

Giữ hồn xuân trên từng chậu mai vàng ở làng mai Tân Tây.

Trong những năm qua, Làng nghề trồng mai Tân Tây tiếp tục giữ vai trò “linh hồn” mùa xuân và là trụ cột kinh tế đặc thù của địa phương.

Những chậu mai vàng được các nhà vườn ở làng mai Tân Tây tạo dáng, tạo thế thật đẹp.

Xã định hướng phát triển làng nghề theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao kỹ thuật tạo dáng, tạo thế; hình thành sản phẩm OCOP; gắn trồng mai với du lịch sinh thái – trải nghiệm; khuyến khích mô hình nhà vườn kết hợp homestay, điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Mai vàng ở Tân Tây rực rỡ ngày Tết.

Theo bà Hồ Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tây, địa phương xác định khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát thải thấp gắn với chuyển đổi số; đồng thời huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển du lịch gắn với làng nghề mai.

Sắc xuân trên làng mai Tân Tây.

Từ những vườn mai vàng ươm đến những chuyến xe xuân nối dài, Tân Tây đang từng ngày khẳng định thương hiệu làng mai, nơi mùa xuân không chỉ nở hoa mà còn nở niềm tin vào một hướng đi bền vững.