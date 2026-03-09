Xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng 09/03/2026 12:26

(PLO)- Hiện giá xăng A95 của Việt Nam đang ở mức 27.047 đồng/lít, trong khi Campuchia 31.000 đồng/lít, Lào 39.000 đồng/lít.

Thông tin mới nhất về cung ứng xăng dầu từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8-3, nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất đủ sản xuất đến hết tháng 4-2026.

Tại nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Hai nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước. Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước, thì trong tháng 3, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo.

Nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Thị trường xăng dầu tại các tỉnh, thành phố ra sao?

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định. Lượng bán ra hàng ngày từ 4-3 đến 8-3 tăng 50% so với bình quân tháng 1-2026.

Ngày 7-3 có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều ngày 7-3 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung.

Người dân đổ xăng tại cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tích trữ, xuất hiện tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội hiện đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Tại TP.HCM, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định. Các cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Tại Cần Thơ, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu bình thường. Nguồn cung ứng cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đi lại của người dân. Để phòng chống cháy nổ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện hạn chế bán cho khách hàng sử dụng phi, can để mua về tích trữ.

Tại Hải Phòng, hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích gần 467.700 m3, gần 498 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu với 2 thương nhân đầu mối, 5 thương nhân nhận ủy quyền là thương nhân đầu mối, 16 thương nhân phân phối, gần 250 thương nhân kinh doanh bán lẻ, hiện vẫn đáp ứng và duy trì nguồn cung xăng dầu cho địa bàn thành phố.

Đối với các thương nhân kinh doanh bán lẻ với hệ thống 146 cửa hàng, 56 hệ thống đại lý, nhượng quyền; sản lượng cung ứng chiếm trên 55% thị phần bán lẻ xăng dầu, hiện tại thị trường ổn định, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung.

Tại Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được đảm bảo, không ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn hàng, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định.

Tại Thanh Hoá, nguồn cung xăng dầu cơ bản được các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối bảo đảm, dự kiến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến hết tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chưa có thông tin về kế hoạch đặt hàng cho tháng 4.

Thời gian gần đây, sản lượng bán ra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 80%–100% so với thời gian trước; cá biệt hệ thống phân phối của Petrolimex ghi nhận mức tăng trên 100%.

Tại tỉnh An Giang, các thương nhân phân phối chỉ cung cấp theo kế hoạch thường ngày cho các cửa hàng trong hệ thống. Theo phản ánh của thương nhân phân phối sản lượng đảm bảo trong vòng 7-10 ngày. Tuy nhiên lượng tiêu thụ trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu và sản lượng tiêu thụ đối với sản xuất nông nghiệp (vào mùa thu hoạch lúa), các dự án lớn đặc biệt các công trình APEC ở Phú Quốc tăng rất nhiều, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Người dân các nước vùng biên giới sang Việt Nam mua xăng

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8-3, tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác.

Các lực lượng chức năng của địa phương đã hết sức tích cực để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Để có động lực cho các thương nhân nhập khẩu xăng dầu và chấm dứt tình trạng găm hàng chờ tăng giá, giá xăng dầu đã điều chỉnh bám sát với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Theo thông tin ghi nhận từ các Sở Công Thương, từ ngày 8-3, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng mua tích trữ đã giảm. Tuy nhiên, ngày 8-3, ở một số tỉnh như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, tại địa bàn các xã biên giới xuất hiện người dân sang Việt Nam mua xăng dầu do giá của Việt Nam đang rẻ hơn.

Cụ thể, giá xăng A95 của Campuchia đang ở mức 31.000 đồng/lít, trong khi Việt Nam 27.047 đồng/lít.

Ở Lào, giá xăng A95 là 39.000 đồng/lít; dầu diesel là 36.600 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel ở Việt Nam 30.239 đồng/lít. Ở Lào đã thiếu nguồn cung do Thái Lan đã hạn chế bán, nhiều cửa hàng đóng cửa.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát giá xăng dầu thị trường và tình hình cung cấp xăng dầu trong nước để phản ánh kịp thời trong thời gian tới.