Chỉ trong hai ngày, xăng A95 tăng thêm gần 7.000 đồng/lít, dầu hỏa hơn 15.000 đồng/lít 07/03/2026 16:37

(PLO)- Chỉ trong vòng hai ngày qua, mỗi lít xăng E5 đã tăng tổng cộng 5.703 đồng, xăng A95 tăng 6.896 đồng, dầu diesel tăng 10.960 đồng, dầu hoả tăng 15.622 đồng và dầu mazut tăng 5.638 đồng/kg.

Chiều 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Trong hai ngày, giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 23-36%

Trong kỳ điều hành bất thường chiều nay, giá mỗi lít xăng A95 tăng thêm 4.707 đồng lên 27.047 đồng/lít, xăng E5 tăng thêm 3.777 đồng lên 25.226 đồng/lít.

Đặc biệt, các mặt hàng dầu đã lần lượt vượt giá xăng, đây là tình trạng rất ít khi xảy ra. Theo đó, mỗi lít dầu diesel tăng thêm 7.207 đồng/lít lên 30.239 đồng/lít, mỗi kg dầu mazut tăng thêm 3.831 đồng lên 21.327 đồng/kg.

Đáng chú ý, mỗi lít dầu hỏa tăng thêm 8.490 đồng/lít lên 35.091 đồng/lít - mức giá cao nhất trong nhiều năm, cao hơn cả kỷ lục của giá xăng năm 2022.

Người dân chờ đến lượt đổ xăng trưa 7-3. Ảnh: AH

Dầu hỏa chủ yếu dùng để thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm, tẩy rửa và làm nhiên liệu công nghiệp; ngoài ra còn dùng để sản xuất nhiên liệu máy bay.

Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày qua, mỗi lít xăng E5 đã tăng tổng cộng 5.703 đồng, xăng A95 tăng 6.896 đồng, dầu diesel tăng 10.960 đồng, dầu hỏa tăng 15.622 đồng và dầu mazut tăng 5.638 đồng/kg.

Vì sao giá tăng cao?

Theo Bộ Công Thương, đó là do ảnh hưởng từ cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran. Iran đã phong toả eo biển Hormuz làm đứt gãy việc vận chuyển dầu thô. Kéo theo đó, một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất.

Một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Bối cảnh càng thêm khó khăn khi các quốc gia đang có tâm lý tích trữ nhiên liệu.

Hệ quả, bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong hai ngày qua đã tăng vọt lên nhanh chóng. Xăng RON92 để pha chế xăng E5 RON 92 đã tăng đến 23,44% với 109,730 USD/thùng; xăng RON95 tăng 26,37% với 116,165 USD/thùng.

Dầu hỏa tăng 36,12% lên 180,880 USD/thùng, dầu diesel tăng 35,94% lên 153,485 USD/thùng.

Vì sao chưa sử dụng quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến tháng 9-2025, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng 5.617 tỉ đồng. Số dư trên chưa bao gồm số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Việc giá xăng dầu tăng rất mạnh trong hai kỳ điều hành gần đây nhưng nhà điều hành vẫn chưa chi sử dụng quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, khiến nhiều người dân thắc mắc.

Trao đổi với báo chí sáng 6-3, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết việc sử dụng quỹ bình ổn phải được đánh giá tác động theo quy định Luật Giá, phải báo cáo Chính phủ.

Cơ quan này đang xây dựng các kịch bản điều hành trình Chính phủ. Ngoài phương án sử dụng quỹ bình ổn giá thì bộ cũng đang theo dõi để có các biện pháp khác như điều chỉnh thuế phí nếu cần thiết, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm rút ngắn thủ tục thông quan xăng dầu, bảo đảm nguồn ngoại tệ và tín dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu khi có biến động.