Hoa hậu Ngọc Hân cùng cán bộ livestream quảng bá hàng Việt 07/03/2026 16:42

(PLO)- Sự đồng hành của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng lan tỏa, nhất là với nhóm người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.

Chiều 7-3, tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026.

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực phân phối, gia tăng độ nhận diện thương hiệu, đồng thời thúc đẩy phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia đều là những doanh nghiệp có xu hướng sản xuất xanh, đẩy mạnh chế biến sâu gia tăng giá trị và làm chủ công nghệ.

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội).

Đơn cử, ở nhóm nông sản chế biến có các sản phẩm chế biến sâu từ trái dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, dưỡng mi, nước cốt dừa, nước màu dừa…

Các sản phẩm được phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, có các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa, gồm dầu gội, sữa rửa mặt, kem chống nắng và sữa tắm gội dành cho trẻ em.

Doanh nghiệp tham gia đã chủ động nghiên cứu công thức và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, CGMP, từng bước xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt có năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream diễn ra từ 9h đến 12h ngày 8-3 trên kênh TikTok “Hello Vietnam”. Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh “Hoa hậu vỉa hè”).

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ livestream quảng bá hàng Việt vào sáng 8-3.

Sự đồng hành của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt đối với nhóm người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.

Chương trình được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời tạo thêm kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.