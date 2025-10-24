Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu được đấu giá 102 triệu đồng 24/10/2025 19:07

(PLO)- Phiên đấu giá con cá tầm 15 năm tuổi, nặng tới 50kg của Hợp tác xã Dương Yến, đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Chiều 24-10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Đấu giá thành công cá tầm nặng 50kg

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để 34 tỉnh, thành phố trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu nhất của địa phương mình.



Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Các gian hàng được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý, tái hiện sinh động bức tranh đa sắc của nông sản Việt – từ chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên đến gạo ST25 cùng hàng trăm sản vật đặc trưng khác.

Các sản phẩm không chỉ thể hiện sự phong phú, sáng tạo trong sản xuất mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt, thúc đẩy kết nối cung – cầu và tiêu thụ hàng Việt trên thị trường trong nước.

Tâm điểm chú ý của chương trình là phiên đấu giá cá tầm Siberi nặng 50kg, được nuôi suốt 15 năm bởi Hợp tác xã Dương Yến (tỉnh Lai Châu). Nhờ sự hỗ trợ và kết nối của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sản phẩm đặc biệt này đã được giới thiệu và tiêu thụ thành công.

Chú cá tầm Siberi nặng 50kg được nuôi suốt 15 năm bởi Hợp tác xã Dương Yến (tỉnh Lai Châu) được đưa ra đấu giá tại buổi khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025. Ảnh: AH

Được chào giá khởi điểm 20 triệu đồng, “con cá tầm kỷ lục” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách mời. Ca sĩ Đức Phúc đảm nhận vai trò người dẫn chương trình đấu giá và là người “mở hàng” với mức giá 25 triệu đồng. Sau nhiều lượt trả giá, ông Nguyễn Hồng Long – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Proton đã đấu giá thành công với mức 102 triệu đồng.

Ông Long chia sẻ: “Tôi rất vui khi là người đấu giá thành công, trở thành người sở hữu chú cá tầm đặc biệt này. Đây không chỉ là một sản phẩm giá trị, mà còn là minh chứng cho sự tâm huyết, nỗ lực của người nông dân Việt Nam”.

Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu được đấu giá 102 triệu đồng tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được dùng để duy trì, nhân giống cá tầm Beluga – giống cá quý hiếm, giá trị dinh dưỡng cao, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng mỗi lạng. Đồng thời, Hợp tác xã cũng trích một phần để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt”

Một hoạt động cũng rất nổi bật tại sự kiện là Lễ ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” – sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng. Giai đoạn đầu, bản đồ sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng địa phương, phản ánh lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của mỗi vùng miền.

Theo đại diện Cục, đây là bước khởi đầu cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và minh bạch về nông sản Việt, giúp tăng tính kết nối giữa nông dân – doanh nghiệp – người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu Việt ở thị trường trong nước và ra quốc tế.

Người dân tham quan hào hứng trải nghiệm Bản đồ Nông sản Việt. Ảnh: AH

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu nông – thủy sản hàng đầu thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo ông, thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá nông sản Việt, giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận, tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là dịp tôn vinh nông sản quê hương, mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước gắn với chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển bền vững.