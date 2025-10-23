Đại biểu Quốc hội đề xuất có chính sách hỗ trợ cho gia đình đông con 23/10/2025 17:49

(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho gia đình đông con. Nếu trợ cấp cho gia đình đông con, chắc chắn mọi người sẽ nhẹ gánh hơn, thoải mái hơn để sinh thêm con.

Chiều 23-10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Dân số, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) chia sẻ bà rất vui mừng khi thấy Trung ương, các ngành, các cấp đã tiếp thu ý kiến, có tầm nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn.

"Bây giờ, chúng ta đã đi qua giai đoạn phải kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh đẻ, và đang bước sang giai đoạn khuyến khích sinh để có thêm thế hệ mới cho đất nước", bà nói.

Tuy nhiên, bà cho rằng các ý kiến góp ý cho dự luật cần phân tích kĩ lưỡng, để tránh đi từ ‘cực đoan này sang cực đoan khác’. Theo nữ đại biểu, khi khuyến khích sinh, cần khuyến khích đúng đối tượng, để họ có thể sinh con trong điều kiện đảm bảo, nuôi dạy con tốt.

“Chính sách dân số phải được thiết kế thực tế, linh hoạt, để dân số tăng đúng ở những nhóm hiện đang ngại sinh, và để họ có điều kiện sinh và nuôi dạy con nên người”, đại biểu nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUẢNG PHÚC

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tiếp tục cho biết, ở Việt Nam hiện nay, 11 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nhưng kinh tế lại phát triển, năng suất lao động cao. Trong khi đó, 23 tỉnh thành khác sinh nhiều hơn, nhưng kinh tế lại chưa khá lên được. Như vậy, điều đáng suy nghĩ là: tương lai, nếu dân số già hóa thì chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng điều quan trọng hơn cả là chất lượng dân số.



“Không phải cứ hô hào sinh nhiều là tốt. Vì nếu sinh quá nhiều mà không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, thì sẽ lặp lại những hệ lụy mà trước đây chúng ta từng cảnh báo khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đẻ con ra mà không nuôi nổi, để con phải chịu thiệt thòi thì nói thật, cũng có nhiều luồng dư luận cho là bậc cha mẹ không có trách nhiệm”, bà nói.

Nữ đại biểu tiếp tục chia sẻ, khi sinh con, không ai nghĩ đến những mục tiêu vĩ mô, mà đơn giản là vì gia đình, vì muốn có người nối dõi, và ai cũng mong con mình có điều kiện phát triển tốt nhất. Do đó, chúng ta nên nghiên cứu thêm các chính sách hỗ trợ thực chất cho gia đình đông con. Nếu trợ cấp cho gia đình đông con, chắc chắn mọi người sẽ nhẹ gánh hơn, thoải mái hơn để sinh thêm con.

Dẫn câu chuyện thực tế khi nữ đại biểu còn ở Pháp, thấy hầu hết các thầy cô đều là giáo sư, tiến sĩ, nhưng họ sinh rất nhiều con, thường là ba con trở lên, chứ không chỉ dừng lại ở một hoặc hai con.



Vì sao vậy? Nữ đại biểu cho biết vì chính sách của Nhà nước rất rõ ràng, từ đứa con thứ ba trở đi, được công nhận là gia đình đông con và được trợ cấp nhiều, như giảm phí vận chuyển công cộng, giảm thuế, hỗ trợ thuê nhà, nhiều phúc lợi khác.

“Người dân tính ra thấy sinh ba con có lợi hơn sinh một hoặc hai con, nên họ sẵn sàng sinh thêm. Đây là một cách chính sách khuyến khích rất thông minh, chúng ta có thể tham khảo”, đại biểu đoàn TP.HCM đề xuất.

Tiếp tục góp ý cho dự thảo Luật Dân số, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại tỷ lệ phá thai ở Việt Nam. Hiện nay, nếu không đứng đầu châu Á, thì chúng ta cũng nằm trong nhóm cao nhất. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị cần nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản, để không có con ngoài ý muốn.

Về vấn đề tăng thời gian nghỉ thai sản, hay mong muốn doanh nghiệp có “văn hóa chăm sóc bà mẹ, trẻ em”, đại biểu cho rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn, mục tiêu số một của doanh nghiệp là không lỗ, là duy trì sản xuất, kinh doanh.



Nếu phụ nữ nghỉ thai sản 6 tháng, rồi lại được kéo dài thêm, thì rõ ràng sẽ trở thành rào cản khi tuyển dụng phụ nữ làm việc, nhất là ở những vị trí cao. Vì mỗi lần có người nghỉ thai sản, doanh nghiệp phải tìm người thay thế, giữ chỗ, rồi lại đào tạo lại khi họ quay về.



“Thử nghĩ xem, đặc biệt trong khối văn phòng, mỗi khi tuyển một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, chưa kịp làm quen công việc thì đã bắt đầu với nghĩa vụ bà mẹ, trẻ em. Đó là một thực tế, và khi chúng ta làm chủ doanh nghiệp, hay lãnh đạo đơn vị tuyển dụng, mới thấy rõ cái khó ấy.

Chúng ta không thể nói khơi khơi rằng vì đất nước, vì dân số mà yêu cầu doanh nghiệp phải thế này, thế kia. Vậy họ có được giảm thuế không? Có được hỗ trợ gì không? Tôi đề nghị đừng kêu gọi bằng khẩu hiệu. Nếu không có ràng buộc, quyền lợi, thì không thể thực hiện được”, nữ đại biểu chia sẻ.