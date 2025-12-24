Chất 'phù phép' thịt heo thành thịt bò: Có thể gây tổn thương gan, thận, ung thư 24/12/2025 11:23

(PLO)- Các chuyên gia y tế cho rằng khi ăn phải thịt bò giả tẩm hóa chất Sodium Metabisulfite, người tiêu dùng có nguy cơ bị tổn thương gan, thận, thậm chí ung thư...

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hàng trăm kg thịt bò giả tuồn ra thị trường

Cụ thể, trước đó PC03 phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37. Tại đây, công an phát hiện các đối tượng đang sản xuất thịt bò nghi giả. Một đối tượng khác bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 36 kg thành phẩm đi giao cho khách.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục kiểm tra địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ). Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả cùng nhiều phương tiện, hóa chất Sodium Metabisulfite dùng để biến thịt heo thành thịt bò.

Công an TP.HCM khởi tố với bảy người liên quan đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo để điều tra. Ảnh: CA

Quy trình sản xuất được các bị can khai nhận: Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất Sodium Metabisulfite để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận. Với giá bán từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg, các bị can thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trao đổi với PLO về tác hại của hóa chất Sodium Metabisulfite đến sức khỏe người tiêu dùng, ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là chất có trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng nhưng chỉ áp dụng cho một số nhóm thực phẩm nhất định và phải tuân thủ nghiêm ngặt về hàm lượng theo quy định. Khi sử dụng đúng mục đích và liều lượng cho phép Sodium Metabisulfite mới được coi là an toàn.

“Tuy nhiên, việc sử dụng Sodium Metabisulfite để trộn vào thịt heo nhằm làm giả thịt bò là hành vi nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Chất này có giới hạn sử dụng rất rõ ràng, nếu vượt quá hàm lượng cho phép sẽ gây ngộ độc” – BS Duyên nói.

Tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư

Về tác hại của Sodium Metabisulfite quá liều lượng đến sức khỏe, BS Duyên cho biết Sodium Metabisulfite có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc cấp. Chất này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử hen suyễn, viêm phế quản do gây co thắt phế quản, khó thở, thậm chí suy hô hấp.

“Nếu sử dụng lâu dài hoặc với hàm lượng cao, Sodium Metabisulfite còn có nguy cơ gây tổn thương gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Trong một số trường hợp hiếm gặp, người sử dụng có thể bị sốc phản vệ với biểu hiện tụt huyết áp, mạch nhanh” – BS Duyên nhấn mạnh.

Ngoài hóa chất, việc trộn huyết heo vào thịt để làm giả bò cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Huyết heo là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nếu quá trình chế biến không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất dễ gây ngộ độc.

ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca nhiễm liên cầu lợn liên quan đến việc sử dụng huyết heo sống, do đó việc ăn thịt chưa được nấu chín kỹ càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Duyên, các triệu chứng khi ăn phải thịt bò giả có thể xuất hiện ở cả dạng cấp tính và mạn tính. Triệu chứng cấp tính bao gồm buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy; người có bệnh nền hô hấp có thể xuất hiện khó thở, co thắt phế quản; hiếm hơn là các biểu hiện phản vệ.

Về lâu dài, việc sử dụng thường xuyên hoặc với hàm lượng hóa chất cao có thể gây tổn thương gan, thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Độc tố tích tụ lâu dài gây hại cho sức khỏe

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện công nghệ và thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết về mặt nguyên liệu, thịt bò hay thịt heo đều là thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nằm ở hành vi gian lận thương mại và đặc biệt là việc sử dụng hóa chất để “phù phép” thịt heo thành thịt bò, đánh lừa người tiêu dùng, thu lợi nhuận cao.

“Để tạo được hình dáng, thớ thịt và vân gân thịt heo giống thịt bò, các đối tượng buộc phải dùng thêm hóa chất. Chính việc sử dụng hóa chất này mới là điều nguy hiểm. Đã là hóa chất đưa vào thực phẩm thì ở góc độ nào đó sẽ gây độc hại” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Theo ông Thịnh, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite (chất giải phóng SO₂) bản chất là chất bảo quản. Ở nồng độ cao, SO₂ có thể tồn tại ở dạng khí, gây cay mắt, sặc mũi, nôn ói, thậm chí ngộ độc nặng dẫn đến tử vong. Ở dạng muối, chất này giúp ức chế vi sinh vật, kéo dài thời gian bảo quản thịt.

SO₂ được phép sử dụng để xông bảo quản bề mặt một số loại trái cây như nhãn, vải phục vụ xuất khẩu vì chỉ tác động bên ngoài. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trực tiếp trong thịt là hành vi bị cấm do chất ngấm sâu vào thực phẩm và gây hại cho người sử dụng.

Theo đó, độc tố ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng với trẻ em, người cao tuổi, người đang bệnh, phụ nữ mang thai là những nhóm nhạy cảm hơn, dễ bị ảnh hưởng nặng hơn. Người trẻ, khỏe mạnh có thể chưa thấy tác hại ngay nhưng nguy cơ tích tụ độc tố trong cơ thể sẽ gây hại về lâu dài.

“Không ai miễn nhiễm với thực phẩm bẩn nên dù khỏe đến đâu cũng không nên chủ quan. Cách tốt nhất vẫn là chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nơi bán uy tín, quan sát kỹ hàng trước khi mua" - ông Thịnh nhấn mạnh.