Lần đầu phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 23/12/2025 13:50

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lần đầu phẫu thuật thành công ca chấn thương sọ não phức tạp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngày 23-12, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa ghi dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo đó, rạng sáng 19-12, bệnh nhân NCĐ (16 tuổi, ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí, kèm theo tổn thương ngực và cột sống, diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước tình huống cấp bách, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã chủ động kích hoạt nội dung hợp tác chuyên môn theo thỏa thuận ký kết, nhanh chóng hội chẩn và mời ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Lồng ngực – Mạch máu và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp xuống hỗ trợ chuyên môn.

TS.BS Dương Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, bác sĩ mổ chính, cho biết đây là ca chấn thương sọ não nặng, có nhiều tổn thương phối hợp và diễn tiến rất nhanh.

Nếu chuyển viện, nguy cơ rủi ro trên đường đi là rất lớn. Việc phối hợp phẫu thuật ngay tại chỗ giúp tận dụng tối đa thời gian vàng, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

﻿Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều chuyên khoa, với các thao tác chính xác nhằm xử trí triệt để khối máu tụ ngoài màng cứng, đồng thời đảm bảo an toàn gây mê hồi sức và kiểm soát các tổn thương phối hợp.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa hai đơn vị, ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài gần 5 giờ đồng hồ đã được thực hiện an toàn, thành công.

Sau phẫu thuật, kết quả chụp kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy bỏ hoàn toàn, tình trạng tuần hoàn ổn định. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn và đã được chuyển khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu không chỉ khẳng định hiệu quả của việc hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa hai cơ sở y tế mà đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực chuyên môn của bệnh viện, mở ra tiền đề để triển khai, phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.