Đà Nẵng kích hoạt giám sát toàn diện trước nguy cơ virus Nipah 31/01/2026 08:40

(PLO)- Trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah bùng phát tại một số quốc gia, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường giám sát toàn diện.

Ngày 31-1, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Nipah.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế chủ trì việc tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời.

Cùng với đó, phải khoanh vùng, xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Đà Nẵng kích hoạt giám sát toàn diện trước nguy cơ virus Nipah. Ảnh minh họa: AI

Sở Y tế phối hợp các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur lấy mẫu xét nghiệm khi ghi nhận ca nghi ngờ; thực hiện nghiêm phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người tiếp xúc với ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng được yêu cầu tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn. Song song đó, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu theo các tình huống.

Ngành y tế TP cần truyền thông phòng chống bệnh đến các cơ quan truyền thông và cộng đồng, giúp người dân hiểu đúng, không hoang mang; chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh, nhất là người đi từ quốc gia, khu vực có dịch về.

Đặc biệt, phải theo dõi sát tình hình dịch bệnh do virus Nipah trong nước và quốc tế. Qua đó kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TP chỉ đạo các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến thực tế.

Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông bằng các hình thức phù hợp. Nhất là phải chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú chủ động hướng dẫn, theo dõi sức khỏe du khách, kịp thời thông tin cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Nipah.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ tại cộng đồng. Từ đó phối hợp xử lý, cách ly kịp thời, đặc biệt đối với người trở về từ quốc gia đang lưu hành dịch.