Vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng bị triệt phá 28/01/2026 21:33

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.

Ngày 28-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 19-1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra căn nhà 745 Trường Chinh, phường Cẩm Lệ.

Nơi trồng cần sa của Đỗ Hữu Duy. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hữu Duy (23 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ) đang có hành vi phân chia ma túy, cần sa với số lượng gần 8 kg.

Tiếp tục kiểm tra căn phòng phía sau ngôi nhà, công an phát hiện 51 cây cần sa đang được nuôi trồng tại đây, bố trí trong không gian kín với hệ thống chiếu sáng, tưới nước phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa.

Mở rộng đấu tranh, Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê và tổ chức trồng cần sa tại số 201 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ.

Kiểm tra căn nhà tại số 201 Cách Mạng Tháng 8, công an phát hiện nhiều vật tư, phương tiện dùng để trồng cây cần sa. Đồng thời phát hiện 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được nuôi trồng trong phòng kín, bố trí đèn chiếu sáng và hệ thống điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Đấu tranh khai thác, những người liên quan khai nhận từ đầu tháng 6-2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy đã mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết cây, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng số tiền giao dịch lên đến 112 triệu đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.