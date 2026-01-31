5 thực phẩm không nên ăn chung với khoai lang 31/01/2026 09:55

(PLO)- Mặc dù là món ăn bổ dưỡng và tương đối lành, khoai lang được khuyến cáo không dùng chung với một số loại thực phẩm.

Khoai lang chứa một lượng lớn protein kết dính, polysaccharides, chất nhầy, giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt của máu não và tim, từ đó có thể ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh xơ vữa động mạch, tốt cho đường hô hấp, hệ tiêu hóa và giúp bôi trơn khoang khớp.

Ngoài ra, khoai lang có chứa một lượng lớn chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả và giảm nguy cơ ung thư trực tràng và đại tràng.

Ăn khoai lang vào buổi sáng là sự lựa chọn hoàn hảo để vừa bổ sung năng lượng cho ngày mới, vừa giúp giữ dáng và làm đẹp da.

Đặc biệt, khoai lang còn giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ.

Khoai lang là thực phẩm rất bổ dưỡng đối với cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù là thực phẩm bổ dưỡng và tương đối lành, khoai lang được khuyến cáo không dùng chung với các nhóm thực phẩm dưới đây.

Bí đỏ

Khoai lang và bí đỏ đều là hai loại thực phẩm nhuận tràng, khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí, nôn khan, ợ chua.

Cà chua

Trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Chuối

Khoai lang và chuối là hai thực phẩm dễ tạo cảm giác no. Do đó, việc ăn cùng lúc cả hai loại dễ gây tình trạng đầy bụng, trào ngược axit dạ dày.

Thậm chí, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc mãn tính do thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

Ngô

Ngô được đánh giá là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao. Trung bình trong 100g ngô chứa khoảng 70,6g carbohydrate, dồi dào chất đạm, chất xơ, chất béo, magie, kali… Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng lớn vitamin, cao gấp 5-10 lần so với lượng vitamin có trong gạo và lúa mì.

Để tiêu hóa ngô, dạ dày cần tiết ra nhiều axit và cũng mất nhiều thời gian để thực hiện xong công việc này.

Việc ăn ngô và khoai lang cùng một lúc sẽ tạo gánh nặng lên dạ dày, khiến dạ dày phải tiết ra nhiều axit để tiêu hóa cả hai loại thực phẩm, dễ gây trào ngược dạ dày.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, rất phù hợp để dùng vào bữa sáng. Việc trứng và khoai lang có thể kết hợp được với nhau hay không còn phù thuộc vào từng đối tượng.

Theo đó, người có nhu động và hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì việc ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc không gây hại gì.

Nhưng với người mắc chứng khó tiêu, dạ dày cần lượng lớn thời gian để tiêu hóa hết hàm lượng protein có trong trứng, do đó nếu ăn thêm khoai lang sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây đau bụng.

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM - BỘ Y TẾ