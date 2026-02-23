Phải làm sao khi trẻ mệt mỏi, ngại đến trường sau Tết? 23/02/2026 15:49

(PLO)- Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều trẻ mệt mỏi, ngại đến trường do rối loạn sinh hoạt và áp lực tâm lý. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh, nhà trường cần phối hợp hỗ trợ kịp thời.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, việc quay trở lại học tập và nề nếp sinh hoạt thường ngày là một thử thách đối với không ít trẻ em. Tình trạng trẻ mệt mỏi, chán nản kéo dài nếu không được điều chỉnh kịp thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và hiệu quả học tập của trẻ.

Dưới đây là những khuyến cáo y khoa và tâm lý quan trọng dành cho các bậc phụ huynh và nhà trường.

1. Nhận diện dấu hiệu và hiểu rõ nguyên nhân

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ có các biểu hiện sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc:

Về thể chất: Trẻ thường xuyên mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng.

Về thái độ học tập: Giảm khả năng tập trung, thiếu hứng thú với việc học, thậm chí có tâm lý ngại hoặc sợ đến trường.

Về tâm lý: Dễ cáu gắt, thay đổi cảm xúc thất thường, hay căng thẳng hoặc lo lắng.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này bao gồm:

Rối loạn nhịp sinh học: Thói quen thức khuya, ngủ nướng trong dịp Tết làm đảo lộn đồng hồ sinh học của trẻ.

Thay đổi môi trường đột ngột: Sự chuyển đổi từ môi trường tự do, vui chơi tại nhà sang nề nếp kỷ luật tại trường học khiến trẻ chưa kịp thích nghi.

Chế độ dinh dưỡng mất cân bằng: Việc tiêu thụ nhiều bánh kẹo, đồ ngọt, nước có gas và thực phẩm nhiều dầu mỡ trong dịp Tết ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.

Áp lực tâm lý: Nỗi lo lắng về bài vở, các bài kiểm tra đầu năm hoặc các mối quan hệ bạn bè tại trường.

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều trẻ mệt mỏi, ngại đến trường do rối loạn sinh hoạt và áp lực tâm lý. (Ảnh minh hoạ: AI)

2. Giải pháp toàn diện giúp trẻ ổn định lại nếp sống

Để giúp con nhanh chóng lấy lại "phong độ", phụ huynh nên áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

- Thiết lập lại kỷ luật sinh hoạt:

Điều chỉnh giấc ngủ: Chủ động đưa trẻ quay lại giờ ngủ - thức phù hợp với lịch học, đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc và có chất lượng giấc ngủ tốt.

Kiểm soát thiết bị điện tử: Hạn chế tối đa thời gian sử dụng tivi, điện thoại, máy tính bảng, đặc biệt là trước giờ đi ngủ để cải thiện sự tập trung và giấc ngủ.

Duy trì nếp sống: Giữ lịch sinh hoạt ổn định ngay cả trong những ngày cuối tuần để trẻ duy trì thói quen tốt.

- Chăm sóc dinh dưỡng và thể chất:

Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, bổ sung đầy đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất.

Bảo đảm trẻ uống đủ nước mỗi ngày; cắt giảm triệt để bánh kẹo ngọt và đồ chiên rán.

Khuyến khích trẻ vận động nhẹ nhàng, đều đặn hàng ngày, ưu tiên các hoạt động ngoài trời phù hợp với lứa tuổi.

- Hỗ trợ tâm lý:

Cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những lo lắng của con về việc trở lại trường.

Động viên, khuyến khích thay vì tạo áp lực; giúp trẻ đặt ra những mục tiêu học tập nhỏ và có phần thưởng khích lệ khi con hoàn thành.

3. Sự phối hợp không thể thiếu giữa gia đình và nhà trường

Về phía gia đình: Cần đồng hành, làm gương trong sinh hoạt khoa học; tuyệt đối tránh việc quát mắng hay tạo áp lực học tập quá sớm khiến trẻ thêm phần hoảng sợ và chống đối.

Về phía nhà trường: Thầy cô nên tạo không khí lớp học vui vẻ, thân thiện trong những ngày đầu năm. Cần giảm bớt áp lực bài vở, tăng cường các hoạt động khởi động, tương tác. Đồng thời, giáo viên cần quan tâm để phát hiện sớm các trẻ có biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng nhằm kịp thời phối hợp với gia đình hỗ trợ con.

4. Khi nào cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ?

Phụ huynh không nên chủ quan nếu tình trạng bất thường của trẻ kéo dài, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám nếu xuất hiện các dấu hiệu:

- Tình trạng mệt mỏi, uể oải kéo dài trên 2 tuần không có dấu hiệu cải thiện dù đã điều chỉnh sinh hoạt.

- Trẻ xuất hiện các triệu chứng vật lý nghiêm trọng: rối loạn giấc ngủ nặng, sụt cân bất thường, suy nhược.

- Trẻ có biểu hiện tâm lý tiêu cực: lo âu quá mức, buồn chán trầm trọng hoặc có thái độ hoảng loạn, kiên quyết né tránh việc đến trường.

Bệnh viện Nhi Trung ương