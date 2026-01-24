Chảy máu khi đánh răng: Bình thường hay dấu hiệu bệnh lý? 24/01/2026 08:31

(PLO)- Chảy máu khi đánh răng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.

Nhiều người bị chảy máu trong lúc đánh răng thường cho rằng đó là chuyện nhỏ và bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.

Khi nào là bình thường?

Nếu bạn vừa thay đổi bàn chải, kỹ thuật chải răng hoặc sử dụng chỉ nha khoa lần đầu chưa đúng kỹ thuật, nướu có thể bị kích thích nhẹ dẫn đến chảy máu ít trong vài ngày đầu. Đây là phản ứng tạm thời khi nướu thích nghi với thói quen vệ sinh mới.

Tình trạng này sẽ giảm dần và biến mất sau 5–7 ngày nếu bạn chải răng nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật.

Nếu tình trạng bị chảy máu kéo dài cần đi khám nha khoa. Ảnh minh họa

Khi nào là dấu hiệu bệnh lý?

Nếu chảy máu tái diễn mỗi lần chải răng, kéo dài hơn 1–2 tuần hoặc đi kèm các triệu chứng như nướu sưng đỏ, đau nhẹ, hơi thở có mùi, tụt nướu hoặc răng lung lay — đây có thể là dấu hiệu của viêm nướu hoặc tiến triển thành viêm nha chu.

Lưu ý, viêm nha chu nếu không điều trị kịp thời có thể gây tiêu xương ổ răng, dẫn đến mất răng sớm.

Các nguyên nhân thường gặp

Vệ sinh răng miệng không đầy đủ dẫn đến mảng bám, vôi răng tích tụ quanh cổ răng gây viêm nướu, viêm nha chu.

Dùng bàn chải quá cứng, chải răng quá mạnh.

Thiếu vitamin C, K; thay đổi nội tiết tố (như trong thai kỳ).

Hút thuốc lá, stress kéo dài hoặc suy giảm miễn dịch.

Khi nào cần đi khám nha khoa?

Nếu sau khoảng 7–10 ngày vẫn còn hiện tượng chảy máu, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ răng hàm mặt để được thăm khám. Bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng nướu, thực hiện cạo vôi – làm sạch chuyên sâu và điều trị phù hợp nếu có bệnh lý nha chu.