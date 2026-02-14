Nguyên tắc 5K để ăn Tết không tăng cân 14/02/2026 07:28

(PLO)- Bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị ngày Tết mà vẫn giữ được cân nặng ổn định nếu áp dụng đúng chiến lược về dinh dưỡng, vận động, kiểm soát nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Vì sao chúng ta dễ tăng cân trong dịp Tết?

Nghiên cứu cho thấy người trưởng thành thường tăng trung bình từ 0,4-0,9 kg trong giai đoạn lễ Tết. Nếu không kiểm soát sớm, mức tăng này có thể đóng góp lớn vào sự thay đổi cân nặng của cả năm.

3 yếu tố chính dẫn đến tình trạng này gồm:

Dư thừa năng lượng: Ăn quá khẩu phần do tham gia nhiều bữa tiệc với các món ăn đậm năng lượng.

Đồ uống có đường và cồn: Tiêu thụ nhiều nước ngọt, rượu bia.

Lối sống ít vận động: Giảm hoạt động thể chất và rối loạn nhịp sinh hoạt thường nhật.

Việc phòng ngừa chủ động trong mùa lễ hội là vô cùng quan trọng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hệ nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Ăn Tết không tăng cân không đồng nghĩa với việc kiêng khem tuyệt đối, đó là sự lựa chọn thông minh giữa ăn đúng lượng - uống đúng loại - vận động đúng mức - theo dõi đúng cách để bảo vệ sức khỏe cho cả năm. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên tắc 5K để ăn Tết không tăng cân

Để kiểm soát cân nặng hiệu quả, hãy áp dụng bộ nguyên tắc 5K dưới đây:

1. Kiểm khẩu phần ăn

Sử dụng đĩa nhỏ hơn và chỉ gắp một lần vừa đủ.

Mỗi bữa chỉ nên chọn 1-2 món giàu năng lượng, tránh ăn dàn trải tất cả các món trên bàn.

Thực hiện ăn chậm, nhai kỹ và dừng lại khi cảm thấy no khoảng 70-80%.

Mẹo thực hành: Ưu tiên ăn rau trước, sau đó đến đạm nạc và cuối cùng là tinh bột.

2. Kiểm chất lượng bữa ăn

Tăng cường rau xanh và các món chế biến theo cách luộc, hấp hoặc nấu canh.

Hạn chế các món chiên rán, thực phẩm nhiều da, mỡ hoặc nội tạng động vật.

Giảm thiểu thực phẩm chế biến sẵn, các món quá mặn hoặc quá ngọt.

3. Kiểm đồ uống

Ưu tiên nước lọc hoặc trà không đường.

Hạn chế tối đa nước ngọt, nước trái cây thêm đường và đồ uống có cồn.

Nếu uống rượu bia, hãy chủ động giảm lượng tinh bột và chất béo trong cùng bữa ăn đó.

4. Kiểm vận động

Duy trì mục tiêu tối thiểu 150 phút vận động mức độ vừa mỗi tuần.

Có thể chia nhỏ thành các phiên vận động từ 10-15 phút sau khi ăn.

Kết hợp thêm ít nhất 2 buổi tăng cường sức mạnh cơ bắp mỗi tuần để hỗ trợ chuyển hóa tốt hơn.

5. Kiểm theo dõi

Duy trì thói quen cân định kỳ 2-3 lần/tuần vào cùng một thời điểm buổi sáng.

Nếu cân nặng tăng từ 0,5 kg trở lên trong 3-5 ngày, cần điều chỉnh ngay khẩu phần ăn và tăng cường vận động.

Gợi ý mẫu “đĩa ăn ngày Tết” cân bằng

Cách chia đĩa ăn này giúp mỗi người giữ trọn hương vị Tết mà vẫn giảm nguy cơ thừa năng lượng:

1/2 đĩa: Các loại rau, nấm, củ ít tinh bột.

1/4 đĩa: Đạm nạc như cá, thịt nạc, đậu phụ hoặc tôm.

1/4 đĩa: Tinh bột như cơm, bánh chưng, miến hoặc bún.

Tráng miệng: Trái cây tươi nguyên quả với lượng vừa phải.

Đồ uống: Nước lọc là lựa chọn chính.

Đối với người bệnh đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc gout, việc kiểm soát ăn uống, không tăng cân là điều kiện tiên quyết để tránh làm nặng thêm các tình trạng nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Người bệnh tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc điều trị trong những ngày Tết; không ăn dồn bữa hoặc ăn bù sau khi đã bỏ bữa; theo dõi đường huyết thường xuyên hơn, do các món ăn ngày Tết dễ gây dao động chỉ số bất ngờ; đi khám ngay nếu có các dấu hiệu bất thường như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt lả, đau ngực, khó thở hoặc đau khớp cấp.

BÁC SĨ PHẠM THỊ XUÂN

Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Nội tiết Trung ương