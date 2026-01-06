6 lợi ích bất ngờ khi ăn cam mỗi ngày 06/01/2026 05:51

(PLO)- Ăn cam mỗi ngày giúp phòng ngừa nhiều bệnh, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Quả cam chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, B9 (axit folic), có tác dụng trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Dưới đây là những lợi ích của quả cam đối với sức khoẻ.

Cải thiện sức khoẻ của mắt

Mắt là cơ quan dễ bị ảnh hưởng do phải làm việc thường xuyên. Các loại thực phẩm giàu vitamin A giúp bảo vệ mắt hiệu quả, đồng thời giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Cam không phải là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất, nhưng một cốc nước cam chứa đến 8% lượng vitamin A được khuyến cáo hàng ngày.

Chống lại các gốc tự do

Các gốc tự do tấn công tế bào và có thể là nguyên nhân gây bệnh cho cơ thể, trong đó có bệnh tim và ung thư. Quả cam rất giàu vitamin C, giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Quả cam có tác dụng trong việc phòng ngừa nhiều bệnh, nâng cao sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Tăng cường chức năng não bộ

Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Đặc biệt, phụ nữ mang thai nên bổ sung cam vào thành phần ăn uống nhằm giúp tránh cho bé mắc các rối loạn thần kinh.

Chữa táo bón

Cam rất giàu chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đây là yếu tố cần thiết cho sức khỏe đường tiêu hóa và duy trì việc đi đại tiện đều đặn.

Ăn cam mỗi ngày còn giúp cơ thể tránh được hội chứng ruột kích thích, trong đó có táo bón. Ngoài ra, một ly nước cam tươi cũng có thể giúp nhuận tràng.

Giúp trái tim khỏe mạnh hơn

Cam rất giàu kali, một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe tim mạch.

Mức độ kali thấp có thể dẫn đến nhịp tim bất thường, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tim.

Giữ cho thận khỏe mạnh

Uống nước cam là cách rất tốt để bổ sung citrate, giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.

Những thời điểm không nên ăn cam, uống nước cam Khi vừa uống sữa: Protein trong sữa phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy. Do vậy, nên uống sữa trước hoặc sau khi đã ăn cam ít nhất 1 giờ. Ngay trước khi đánh răng: Axit trong cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng bị tổn thương nếu thường xuyên ăn, uống nước cam trước khi đánh răng. Ngoài ra, bạn có nên súc miệng sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của axit trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế