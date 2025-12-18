Tiểu đường có ảnh hưởng sinh lý không? 18/12/2025 06:12

(PLO)- Nam giới mắc tiểu đường cần được theo dõi kỹ lưỡng, cải thiện chế độ dinh dưỡng, vận động khoa học, hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh và thực phẩm có đường cao.

Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh lý rối loạn chuyển hóa quá mức glucose trong máu cao hơn bình thường, gây ra nhiều tổn thương đến các cơ quan trong cơ thể. Khi đó, nam giới có thể gặp các bệnh lý chuyển hóa như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đột quỵ.

Ngoài ra, nam giới bị tiểu đường có thể đối mặt với nguy cơ rối loạn chức năng tình dục.

Người bị tiểu đường có nguy cơ mắc các vấn đề tình dục cao hơn. Theo đó, những người đàn ông bị tiểu đường, đặc biệt là người thừa cân, có nguy cơ suy giảm testosterone gấp 2 lần so với người không mắc, từ đó có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở nam giới.

Nam giới mắc tiểu đường cần được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng, cải thiện chế độ dinh dưỡng, vận động khoa học, hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh và thực phẩm có đường cao. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những vấn đề tình dục của nam giới khi mắc bệnh tiểu đường đó là không có khả năng cương cứng. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng dòng máu đến cơ quan sinh dục. Khi các mạch máu không thể lưu thông, không đủ lượng máu đến dương vật sẽ làm cho dương vật khó cương cứng.

Xuất tinh ngược dòng cũng là vấn đề nam giới gặp phải. Nguyên nhân là do các dây thần kinh bị tổn thương, nên khi xuất tinh các cơ ở cổ bàng quang không đóng kín dẫn đến việc tinh dịch sẽ bị xuất ngược vào trong bàng quang. Nghiêm trọng hơn, nam giới có thể bị vô sinh nếu như xuất tinh ngược do tinh trùng sẽ chảy vào trong bàng quang thay vì vào âm đạo nữ giới.

Một biến chứng khác của tiểu đường là gây ra viêm quy đầu và bao quy đầu, với biểu hiện là thường xuyên ngứa rát, nứt ở quy đầu và bao quy đầu. Ngoài ra, nam giới bị tiểu đường rất dễ bị nhiễm trùng khi thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu.

Nam giới khi mắc tiểu đường cần được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng, cần cải thiện chế độ dinh dưỡng, vận động khoa học, hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh, thực phẩm có đường cao, nên sử dụng các tinh chất từ thiên nhiên như hàu, thông biển… để tăng cường testosterone nội sinh và oxit nitric.

Để từ đó, nam giới có thể cải thiện được sức khỏe tổng quát, ổn định đường máu và huyết áp; đồng thời lượng máu lưu thông đến cơ quan sinh dục sẽ nhiều hơn, từ đó giúp nam giới lấy lại phong độ, bản lĩnh.

Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thủy

Khoa Nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108