Hàng xóm xin toa thuốc trị tăng huyết áp, có nên cho? 13/12/2025 08:44

(PLO)- Tuy cùng điều trị 1 bệnh tăng huyết áp, nhưng với mỗi bệnh nhân toa thuốc bác sĩ cho sẽ khác nhau.

Mẹ em bị tăng huyết áp, sau khi uống thuốc theo toa bác sĩ huyết áp mẹ em rất ổn định. Bác hàng xóm cũng bệnh như mẹ em nhưng uống thuốc (bác sĩ khác) mà huyết áp không hạ, giờ bác muốn xin toa thuốc của mẹ em để uống thì có nên chia sẻ không?

Trả lời

Tăng huyết áp là bệnh thường gặp, mỗi người bệnh sẽ có yếu tố nguy cơ, yếu tố thúc đẩy bệnh khác nhau nên khi điều trị, bác sĩ sẽ cân nhắc thuốc men, giải pháp khác nhau. Đó là lý do tuy cùng điều trị một bệnh, song toa thuốc mỗi người mỗi khác, không ai giống ai.

Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là người bệnh chứ không phải bệnh họ mắc. Chẳng hạn, cùng là tăng huyết áp, nhưng người này có bệnh thận; người kia mắc bệnh về gan, tim; người khác lại thêm chứng mất ngủ, rồi viêm dạ dày… đâu ai giống ai mà dùng chung toa thuốc.

Về thắc mắc của bạn: “Có nên chia sẻ toa thuốc với bác hàng xóm không?”, tôi xin trả lời là toa thuốc của người này không áp dụng cho người khác, rất nguy hiểm.