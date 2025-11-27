5 bước nhỏ phòng đột quỵ khi vừa thức dậy 27/11/2025 16:10

(PLO)- Nhiều cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tụt huyết áp xảy ra ngay lúc rời khỏi giường – chỉ vì thức dậy sai cách.

Thời điểm sau khi vừa thức dậy là "khung giờ nguy hiểm” với người cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường hoặc người lớn tuổi. Dưới đây là những bước nhỏ, đơn giản nhưng lại rất quan trọng để khởi đầu một ngày mới khỏe mạnh.

Vì sao buổi sáng dễ xảy ra đột quỵ?

Nội tiết tố thay đổi mạnh: Vào khoảng 5-9 giờ sáng, cơ thể tiết ra nhiều cortisol và adrenaline hơn khiến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh hơn, máu dễ “đặc” hơn dẫn đến nguy cơ tăng nguy cơ cục máu đông

Thay đổi tư thế đột ngột sau giấc ngủ: Khi bạn đứng dậy quá nhanh sau ngủ, máu dồn xuống chân, tim chưa kịp điều chỉnh khiến tụt huyết áp tư thế, chóng mặt và ngã.

Với người có sẵn bệnh nền, đây có thể là giọt nước tràn ly gây đột quỵ.

Đột quỵ khi mới thức dậy (đột quỵ thức giấc) xảy ra do các thay đổi sinh lý trong cơ thể khi chuyển từ trạng thái ngủ sang thức. (Ảnh minh họa)

5 bước nhỏ nên làm mỗi sáng phòng đột quỵ

Bước 1: Đừng bật dậy ngay khi tỉnh giấc

Sau khi mở mắt, nằm thêm 1–2 phút, vươn vai – hít thở sâu, cho tim và mạch máu có thời gian “thức dậy” cùng bạn

Bước 2: Ngồi dậy từ từ

Khi vừa thức giấc, bạn không ngồi bật dậy hoặc đứng phắt lên mà hãy ngồi ở mép giường, chân chạm đất, thư giãn 30 giây – 1 phút. Nếu thấy choáng, mờ mắt, nên nằm lại và thử lại các bước trên sau đó.

Bước 3: Uống một ly nước ấm

Cung cấp nước sau 6–8 tiếng ngủ cho cơ thể sẽ giúp loãng máu nhẹ, giảm nguy cơ huyết khối. Việc này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, người cao huyết áp.

Bước 4: Đo huyết áp nếu đang điều trị

Nếu bạn có bệnh lý tim mạch, huyết áp, hãy đo tại nhà trước khi ăn sáng hoặc uống thuốc. Nhớ ghi lại số đo để theo dõi dài hạn.

Bước 5: Không tập thể dục quá sớm, đặc biệt khi trời còn lạnh

Nếu nhiệt độ < 18°C, nên đợi nắng lên rồi tập thể dục.

Tập nhẹ nhàng (đi bộ, vươn vai, khí công), không tập nặng ngay sau ngủ dậy

3. Những ai nên cẩn thận đặc biệt?

Người >60 tuổi

Người có tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường,...

Người từng đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Người dùng thuốc lợi tiểu, thuốc ngủ, an thần,...

Tóm lại, đừng vội vàng rời khỏi giường vào buổi sáng. Chỉ cần vài phút thở sâu -> ngồi dậy chậm -> uống nước -> bạn đã giúp tim mạch mình an toàn hơn rất nhiều.