Cúm và cảm lạnh giống, khác nhau chỗ nào? 30/10/2025 08:59

(PLO)- Cúm và cảm lạnh đều là bệnh do virus đường hô hấp, nhưng cúm thường nặng hơn và khởi phát đột ngột.

Cúm và cảm lạnh tuy có triệu chứng tương đối ban đầu giống nhau, nhưng triệu chứng của cúm thường nặng hơn cảm lạnh, thậm chí có biến chứng.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi virus Influenza và lây truyền qua đường hô hấp, thường gây ra bởi virus chủng A và B. Những virus này có khả năng thay đổi cấu trúc kháng nguyên liên tục hằng năm nên 1 người có thể mắc cúm nhiều lần trong đời.

Cúm có tốc độ lây lan rất mạnh với các triệu chứng sốt cao, đau nhức cơ, mệt mỏi nghiêm trọng, sổ mũi, đau họng… dài ngày.

Nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách, cúm có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản, viêm xoang, viêm phổi và dị dạng thai nhi, rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền, kháng kháng sinh.

Bệnh cúm có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine cúm đều đặn hàng năm.

Bệnh cảm lạnh thường xuất hiện vào mùa lạnh, các triệu chứng diễn tiến dần dần, cơ bản là nhẹ hơn cúm với biểu hiện sổ mũi, đau họng, hắt hơi…

Khác với cúm có thể dẫn đến biến chứng, bệnh cảm lạnh thường sẽ tự khỏi sau vài ngày.

Khi đã nắm được triệu chứng, bạn sẽ phân biệt được cúm và cảm lạnh để có biện pháp điều trị đúng, kịp thời.