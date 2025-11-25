Những lưu ý khi tự đo đường huyết tại nhà 25/11/2025 06:56

(PLO)- Khi bạn sống chung với đái tháo đường (tiểu đường), việc theo dõi, đo đường huyết thường xuyên giúp bạn điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), khi đường huyết được kiểm soát tốt, bạn sẽ giảm được nguy cơ biến chứng. Khi bạn chủ động hơn, bạn sẽ bớt lo lắng hơn, sức khỏe sẽ được duy trì tốt hơn.

Chuẩn bị và thực hiện

Bước 1: Đảm bảo máy đo đường huyết đã được sạc đầy pin, lắp que thử đúng cách và sẵn sàng hoạt động.

Bước 2: Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước ấm, sau đó lau khô hoàn toàn. Việc này giúp loại bỏ vi khuẩn và hạn chế sai lệch trong kết quả đo.

Bước 3: Xoa bóp nhẹ hoặc lắc bàn tay để máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ việc lấy mẫu máu dễ dàng.

Bước 4: Dùng kim chích máu ở đầu ngón tay (thường là ngón giữa hoặc ngón áp út). Bóp nhẹ từ gốc ngón tay để lấy một giọt máu nhỏ, sau đó đặt lên que thử.

Bước 5: Đưa que thử vào máy đo. Sau vài giây, chỉ số đường huyết sẽ hiển thị trên màn hình.

Bước 6: Ghi lại kết quả cùng thời điểm đo trong sổ theo dõi hoặc ứng dụng điện thoại. Nếu vừa ăn, tập thể dục hay cảm thấy mệt, nên ghi chú thêm để tiện so sánh sau này.

Bước 7: Vứt bỏ kim chích máu và que thử đã sử dụng vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không tái sử dụng.

Lưu ý: Không dùng chung thiết bị đo, đặc biệt là kim chích máu, với bất kỳ ai kể cả các thành viên trong gia đình để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường máu.

Khi nào nên đo đường huyết?

Trước bữa ăn → đường huyết mục tiêu khoảng 80-130 mg/dL (hoặc tương đương).

2 giờ sau bữa ăn → mục tiêu thường dưới 180 mg/dL đối với nhiều người.

Ngoài ra, bạn nên đo nếu: Ăn ngoài thức ăn lạ, vận động nhiều hơn hoặc ít hơn thường lệ, bị ốm, thay thuốc hoặc có dấu hiệu đường huyết thấp/hạ đường huyết.

Lưu ý để việc đo đường huyết hiệu quả, an toàn

Đừng dùng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc đo theo smartwatch nếu chưa được chuyên gia y tế khuyến cáo. Thiết bị không đạt chuẩn có thể cho kết quả sai và gây lo lắng hoặc sai lầm trong điều trị.

Đối với người dùng insulin hoặc thuốc có thể gây hạ đường huyết, luôn sẵn đồ ăn nhẹ dạng đường nhanh (như nước trái cây, kẹo đường) để phòng hạ đường huyết.

Chỉ số đường huyết chỉ là một phần thông tin. Bạn vẫn phải kết hợp với chế độ ăn uống, vận động và tuân theo chỉ định bác sĩ.

Ghi lại thông tin, chỉ số thường xuyên: Khi nào đường huyết lên, khi nào xuống, và nguyên nhân có thể là gì (ví dụ ăn nhiều tinh bột, ngủ muộn, căng thẳng…).