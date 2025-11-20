Sức khỏe

Ù tai, đau trong tai có phải bị viêm tai giữa?

(PLO)- Viêm tai giữa là bệnh thường gặp trong bệnh lý về tai, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, thường gặp ở trẻ em và chỉ đứng thứ 2 sau nhiễm trùng đường hô hấp trên.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm tai giữa như: Lây nhiễm, vi khuẩn, dị ứng, hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành, yếu tố di truyền, bất thường về giải phẫu, bất thường về chức năng sinh lý của niêm mạc vòi nhĩ cũng làm tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào tai giữa gây bệnh

Triệu chứng viêm tai giữa

Viêm tai giữa cấp tính khởi phát đột ngột, rầm rộ với những biểu hiện cấp tính như đau tai, chảy mủ tai, tiêu chảy, sốt, cáu gắt, khó chịu, chán ăn.

Viêm tai giữa thanh dịch: Thường theo sau những đợt viêm tai giữa cấp, diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng.

Khi diễn tiến kéo dài mà không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ tiến đến viêm mạn tính ít nhất sau 6 tuần với biểu hiện chảy mủ tai dai dẳng, ù tai thường xuyên kèm giảm thính lực.

Viêm tai giữa nếu không điều trị đúng cách, kịp thời dễ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Biến chứng

  • Nghe kém (dẫn truyền hoặc tiếp nhận)
  • Thủng màng nhĩ
  • Viêm xương chũm cấp và mãn tính
  • Cholesteatoma (một khối u bất thường, không phải ung thư, phát triển sau màng nhĩ, được hình thành từ tế bào da chết tích tụ trong tai giữa).
  • Liệt mặt
  • Viêm mê đạo (viêm ở tai trong do nhiễm vi khuẩn hoặc virus, gây ảnh hưởng đến thính giác và khả năng giữ thăng bằng).
  • Xẹp nhĩ, xơ màng nhĩ
  • Biến chứng nội sọ: Viêm màng não, áp xe ngoài màng cứng, viêm tắc xoang tĩnh mạch bên.

Cách phòng ngừa bệnh viêm tai giữa

  • Khi có biểu hiện bệnh lý mũi họng (cụ thể trường hợp của bạn là ù tai, đau trong tai), cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị sớm dự phòng viêm nhiễm lên vùng tai.
  • Khi có những dấu hiện nghi ngờ bệnh nên nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ.
  • Theo dõi, tái khám định kỳ với những trường hợp viêm tai giữa mạn tính.
  • Đối với trẻ nhỏ nên tiêm vaccine phế cầu, cúm theo lịch. Khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu hoặc lâu hơn.
BS CKI MAI HUỲNH LẠC
