Điều gì xảy ra nếu ăn phải cá khoai tẩm formol cực độc? 23/12/2025 10:50

Sáng nay đọc báo thấy cơ quan chức năng mới bắt 10 tấn cá khoai tẩm formol tôi hoang mang quá, có cách nào để mua được cá an toàn không? (Lê, Thanh Hóa)

Trả lời

Formol (formaldehyde) là một chất sát khuẩn mạnh, được dùng dung dịch loãng trong nước để tẩy uế dụng cụ bị nhiễm khuẩn, nấm mốc. Chất này cũng thường được sử dụng như một chất bảo quản trong các phòng thí nghiệm y học, dùng để ướp xác, bảo quản phủ tạng phục vụ cho nghiên cứu.

Hình ảnh cá khoai chứa hàm lượng formol bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: V.THIỆN

Formol là chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, để kiếm lợi bất chính, có những người đã không ngại sử dụng formol trong bảo quản thực phẩm mà cụ thể là vụ dùng formol bảo quản cá khoai mà bạn nhắc ở trên.

Tác hại của formol khi khi đi vào cơ thể là có thể gây những triệu chứng cấp tính như kích thích niêm mạc mắt, đỏ mắt, gây chảy mũi, viêm thanh quản, viêm đường hô hấp, hen phế quản, viêm phổi; gây ngạt thở nếu hấp thu ở nồng độ 1/20.000 trong không khí…

Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng trên da khi gây viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, nổi mề đay; tác hại trên đường tiêu hóa như làm chậm tiêu, rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng.... Đáng nói, khi tiếp xúc hoặc ăn phải formol với lượng nhiều có thể gây tử vong.

Nếu mua cá khoai ở chợ, kinh nghiệm là nên tránh mua cá có vẻ tươi sáng bóng bất thường (do cá này nhiều nước rất dễ bị phân hủy) nhưng phần bụng lại chảy nhũn, thịt lỏng lẻo. Nếu thính mũi, bạn có thể ngửi thấy cá có mùi khai hoặc hắc khó chịu (của hóa chất) thay vì mùi tanh đặc trưng của cá.

Ngoài ra, nên tránh mua cá đông đá vì khi đó không thể xác định được đó là cá sạch, an toàn hay có tẩm ướp hóa chất.

Để tránh mua, tiêu thụ phải cá tẩm formol, nên mua cá tươi tại nơi bán hàng uy tín, có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.